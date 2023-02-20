Режиссёр назвал главный посыл фильма "Нюрнберг"

В основе фильма "Нюрнберг" лежит идея взаимодействия разных людей, объединённых общими целями, главная из которых — борьба со злом. Так режиссёр кинокартины Николай Лебедев объяснил, какой посыл несёт его лента о суде над нацистскими преступниками, которая выйдет на экраны страны уже 2 марта.

"Я, наблюдая за ними (актёрами. — Прим. Лайфа), подумал, что люди могут понять собеседника без знания языка. Как и на [реальном] процессе, когда разные нации сошлись, чтобы покорить зло. Это один из месседжей картины", — сказал Лебедев на пресс-конференции.

Режиссёр заметил, что красной нитью через весь сюжет проходит тема масштабного зла, которое будет повержено. Не менее важной является мысль о том, как, "пройдя катастрофу, не потерять себя и выжить".

"Для меня эта картинка — большая часть жизни. Я отношусь к фильму как к личному высказыванию. Я хотел сделать, чтобы не было скучно. Это человеческая история на фоне исторических событий", — объяснил он.