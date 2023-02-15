Лавров: Фильм "Нюрнберг" призван напомнить, что преступления против человечности не имеют срока давности

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал предстоящую премьеру фильма "Нюрнберг". Глава МИД отметил, что кинокартина призвана внести значительный вклад в борьбу с фальсификацией истории.

"Наша страна по праву освободителя Европы от коричневой чумы стояла у истоков Международного военного трибунала в Нюрнберге. Его создание не только позволило предать суровому, но справедливому суду нацистских преступников, но и способствовало всестороннему осмыслению трагических уроков Второй мировой войны, осознанию причин возникновения человеконенавистнической идеологии нацизма", — приводятся слова Лаврова на сайте дипведомства.

Глава МИД РФ подчеркнул, что трудно переоценить роль трибунала в деле формирования современной международно-правовой архитектуры и обеспечения незыблемости всемирно-исторических итогов Великой Победы. Но, к сожалению, сегодня действие "вакцины" от нацизма, сделанной в ходе "Суда народов", серьёзно ослабло, добавил Лавров.

"В целом ряде стран Европы, прежде всего на Украине и в Прибалтике, не только оправдывают нацистов и их приспешников, но и, по сути, возродили идеологию и практики Третьего рейха на новой национально-государственной почве. Кровавые деяния украинских неонацистов в Донбассе и регионах, подконтрольных преступному киевскому режиму, — печальное тому свидетельство", — отметил глава МИД, подчеркнув, что фильм "Нюрнберг" призван внести значительный вклад в борьбу с фальсификацией истории и продемонстрировать, что преступления против человечности не имеют срока давности.

В заключение Лавров отметил, что отечественная дипломатия всегда была верна твёрдым нравственным принципам и памяти предков, героически отстоявших мир и свободу в годы Великой Отечественной.

"Будем и впредь делать всё необходимое для противодействия всем формам героизации нацизма, недопущения пересмотра результатов Второй мировой войны, сохранения исторической памяти о героических и трагических страницах отечественной и мировой истории", — заверил министр.

Премьера фильма "Нюрнберг" состоится в России в День защитника Отечества, 23 Февраля, широкий прокат стартует 2 марта. Картина рассказывает о суде, который впоследствии назовут Процессом века. В составе советской делегации, прибывшей на процесс, в качестве переводчика работает прошедший войну Игорь Волгин, которому предстоит не только стать свидетелем Международного военного трибунала, но и встретить любовь. Режиссёр фильма Николай Лебедев, в главных ролях: Сергей Кемпо, Любовь Аксёнова, Евгений Миронов, Сергей Безруков, Алексей Бардуков, Игорь Петренко и другие.