Состоялась премьера фильма "Пятнашка: Дикая дивизия Донбасса"
Генеральный продюсер фильма "Пятнашка: Дикая дивизия Донбасса", журналист Марина Ким объявила о состоявшейся премьере документальной короткометражки о том, как создавался батальон. Фильм рассказывает историю бойцов "Пятнашки", которые защищают территорию Донбасса с 2014 года.
"Спасибо каждому бойцу, кто в перерыве между боем и сном выбрал нас, чтобы поделиться своими мыслями и эмоциями. Спасибо командиру Ахре Авидзба за заботу на съёмках и откровенность на камеру!" — написала Ким в своём телеграм-канале.
Журналистка опубликовала фильм и поблагодарила свою съёмочную группу, отважно "выдержавшую донецкий огонь, отсутствие воды и сильный степной ветер".
А ранее в ООН презентован документальный фильм "Военкоры". В картине рассказывается о работе российских военных корреспондентов в зоне боевых действий в Донбассе и о давлении, которое на них оказывает Запад.
Командир "Пятнашки" Ахра Авидзба. Обложка © T.me / Марина Ким