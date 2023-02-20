Состоялась премьера фильма "Пятнашка: Дикая дивизия Донбасса"

Генеральный продюсер фильма "Пятнашка: Дикая дивизия Донбасса", журналист Марина Ким объявила о состоявшейся премьере документальной короткометражки о том, как создавался батальон. Фильм рассказывает историю бойцов "Пятнашки", которые защищают территорию Донбасса с 2014 года.

"Спасибо каждому бойцу, кто в перерыве между боем и сном выбрал нас, чтобы поделиться своими мыслями и эмоциями. Спасибо командиру Ахре Авидзба за заботу на съёмках и откровенность на камеру!" — написала Ким в своём телеграм-канале.

Журналистка опубликовала фильм и поблагодарила свою съёмочную группу, отважно "выдержавшую донецкий огонь, отсутствие воды и сильный степной ветер".