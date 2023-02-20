Драма "На Западном фронте без перемен" завоевала премию BAFTA как лучший фильм

В основу двухчасовой картины лёг одноимённый антивоенный роман Эриха Марии Ремарка о том, как 19-летний Пауль Боймер описывает ужасы Первой мировой войны. По словам режиссёра, фильм не потерял своей актуальности и сегодня.

"На Западном фронте без перемен" рассказывает историю о молодых ребятах, которые отравлены правой националистической пропагандой. Они идут на войну, думая, что это приключение. А война — что угодно, но не приключение. Это одно из посланий романа Ремарка, и когда мы начали делать этот фильм, это нам показалось важным посланием и спустя 100 лет после того, как эта книга была опубликована", — сообщил Бергер.