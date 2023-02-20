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19 февраля, 23:19

Драма "На Западном фронте без перемен" завоевала премию BAFTA как лучший фильм

Британская академия кино и телевизионных искусств — BAFTA — признала антивоенную драму немецкого режиссёра Эдварда Бергера "На Западном фронте без перемен" лучшим фильмом. 76-я церемония награждения состоялась в Королевском фестиваль-холле в комплексе "Саутбэнк центр" в Лондоне.

Фильм был представлен к 14 номинациям, завоевал ровно половину:

  • "Лучший фильм";
  • "Лучшая режиссёрская работа";
  • "Лучший неанглоязычный фильм";
  • "Лучший адаптированный сценарий";
  • "Лучшая операторская работа";
  • "Лучшая музыка к фильму";
  • "Лучший звук".

В основу двухчасовой картины лёг одноимённый антивоенный роман Эриха Марии Ремарка о том, как 19-летний Пауль Боймер описывает ужасы Первой мировой войны. По словам режиссёра, фильм не потерял своей актуальности и сегодня.

"На Западном фронте без перемен" рассказывает историю о молодых ребятах, которые отравлены правой националистической пропагандой. Они идут на войну, думая, что это приключение. А война что угодно, но не приключение. Это одно из посланий романа Ремарка, и когда мы начали делать этот фильм, это нам показалось важным посланием и спустя 100 лет после того, как эта книга была опубликована", — сообщил Бергер.

На втором месте по количеству наград, набрав по 4 "бронзовые маски", оказались картины "Банши Инишерина" Мартина Макдона и "Элвис" База Лурмана.

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Анатолий Симоненко
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