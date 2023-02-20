Драма "На Западном фронте без перемен" завоевала премию BAFTA как лучший фильм
Британская академия кино и телевизионных искусств — BAFTA — признала антивоенную драму немецкого режиссёра Эдварда Бергера "На Западном фронте без перемен" лучшим фильмом. 76-я церемония награждения состоялась в Королевском фестиваль-холле в комплексе "Саутбэнк центр" в Лондоне.
Фильм был представлен к 14 номинациям, завоевал ровно половину:
- "Лучший фильм";
- "Лучшая режиссёрская работа";
- "Лучший неанглоязычный фильм";
- "Лучший адаптированный сценарий";
- "Лучшая операторская работа";
- "Лучшая музыка к фильму";
- "Лучший звук".
В основу двухчасовой картины лёг одноимённый антивоенный роман Эриха Марии Ремарка о том, как 19-летний Пауль Боймер описывает ужасы Первой мировой войны. По словам режиссёра, фильм не потерял своей актуальности и сегодня.
"На Западном фронте без перемен" рассказывает историю о молодых ребятах, которые отравлены правой националистической пропагандой. Они идут на войну, думая, что это приключение. А война — что угодно, но не приключение. Это одно из посланий романа Ремарка, и когда мы начали делать этот фильм, это нам показалось важным посланием и спустя 100 лет после того, как эта книга была опубликована", — сообщил Бергер.
На втором месте по количеству наград, набрав по 4 "бронзовые маски", оказались картины "Банши Инишерина" Мартина Макдона и "Элвис" База Лурмана.
Ранее Лайф сообщал, что фильм режиссёра Дмитрия Дьяченко "Чебурашка" посмотрели в космосе. Киноленту показали на МКС. Космонавты отметили, что фильм им понравился.