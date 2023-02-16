Warner Brothers собирается снять фильм "Гарри Поттер и проклятое дитя"

Одна из крупнейших американских киностудий Warner Brothers планирует выпустить новую франшизу по волшебному миру Гарри Поттера. Поклонников заклинаний и волшебных палочек хотят порадовать экранизацией ещё одного произведения известной писательницы Джоан Роулинг — пьесы "Гарри Поттер и проклятое дитя". Об этом пишет газета The Sun.

"В настоящее время Warner Brothers изучают, как вывести "Проклятое дитя" на большой экран", — сообщил таблоиду источник в кинобизнесе.

По его данным, запуск "Проклятого дитя" обсуждался ещё давно, однако на какое-то время отошёл на второй план из-за "Фантастических тварей" — фэнтезийной франшизы о магическом мире, каким он был задолго до рождения Гарри Поттера. Однако теперь создатели продумывают сценарий, бюджет фильма и количество звёзд, которые будут приглашены. Особенно в их числе хотят видеть Дэниела Рэдклиффа.

"Все, кто работает в мире Гарри, хотят, чтобы Дэниел вернулся, но сначала им [авторам] нужно согласовать план количества фильмов, переработанный сценарий и бюджет", — сообщил источник.