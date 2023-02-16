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16 февраля, 11:40

Warner Brothers собирается снять фильм "Гарри Поттер и проклятое дитя"

Warner Brothers начала разработку фильма по пьесе "Гарри Поттер и проклятое дитя"

<p>"Гарри Поттер и филосовский камень", режиссёр Крис Коламбус, сценаристы Стивен Клоувз, Джоан Роулинг / <a href="https://www.kino-teatr.ru/kino/movie/hollywood/27108/foto/i2/300925/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kino-teatr.ru</a></p>

"Гарри Поттер и филосовский камень", режиссёр Крис Коламбус, сценаристы Стивен Клоувз, Джоан Роулинг / kino-teatr.ru

Одна из крупнейших американских киностудий Warner Brothers планирует выпустить новую франшизу по волшебному миру Гарри Поттера. Поклонников заклинаний и волшебных палочек хотят порадовать экранизацией ещё одного произведения известной писательницы Джоан Роулинг — пьесы "Гарри Поттер и проклятое дитя". Об этом пишет газета The Sun.

"В настоящее время Warner Brothers изучают, как вывести "Проклятое дитя" на большой экран", — сообщил таблоиду источник в кинобизнесе.

По его данным, запуск "Проклятого дитя" обсуждался ещё давно, однако на какое-то время отошёл на второй план из-за "Фантастических тварей" — фэнтезийной франшизы о магическом мире, каким он был задолго до рождения Гарри Поттера. Однако теперь создатели продумывают сценарий, бюджет фильма и количество звёзд, которые будут приглашены. Особенно в их числе хотят видеть Дэниела Рэдклиффа.

"Все, кто работает в мире Гарри, хотят, чтобы Дэниел вернулся, но сначала им [авторам] нужно согласовать план количества фильмов, переработанный сценарий и бюджет", — сообщил источник.

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Также Universal и DreamWorks Animation анонсировали фильм с живыми актёрами по мотивам мультика "Как приручить дракона" — о приключениях подростка Иккинга и ночной фурии Беззубика. Над ним будет работать трёхкратный номинант на "Оскар" и обладатель "Золотого глобуса" режиссёр Дин Деблуа.

Николь Вербер
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