7 фактов о съёмках "Гарри Поттера", в сравнении с которыми фильмы — скукотища

Противостояние Гриффиндора и Слизерина продолжалось и за кадром

В октябре 2022-го Том Фелтон, сыгравший Драко Малфоя, выпустил мемуары, в которых поделился неожиданным моментом со съёмок "Гарри Поттера". Оказывается, актёры-дети проводили свободное от непосредственно работы время в группах. В одном "клане" была знаменитая троица Дэниела, Руперта и Эммы (Гарри, Рона и Гермионы), в другом — Том и другие ребята из Слизерина. Фелтон даже признался, что однажды своим выпадом чуть не довёл Эмму до слёз.

Дэниел Рэдклифф был влюблён в Хелену Бонем Картер

Дэниэл Редклифф и Хелена Бонем Картер. Фото © Warner Bros. / harrypotterfanzone.com

Эта подробность всплыла на поверхность с премьерой специального эпизода в январе 2022-го. На съёмки Хелена принесла письмо от Дэниела, в котором тот признался, что жалеет, что не родился на 10 лет раньше. Рэдклифф подтвердил — да, действительно был влюблён в коллегу по площадке.

Даже сам режиссёр не знал, что профессор Снейп носил цветные линзы

Во время съёмок части о Кубке Огня режиссёр Майк Ньюэлл между делом восхитился удивительным чёрным цветом глаз Алана Рикмана, который сыграл Снейпа. На что актёр просто вынул из глаза линзу, показав, что это всё — заслуга художников по гриму.

Туалетные сцены Драко Малфоя

Том Фелтон в роли Драко Малфоя. Фото © Warner Bros. / harrypotterfanzone.com

Том Фелтон рассказал, что дуэль с Гарри в 6-м фильме — одна из его самых любимых сцен во всей серии. Всё из-за съёмок. Дело в том, что большинство спецэффектов добавляют в фильм на этапе постпродакшена, актёры чаще всего не видят всего самого интересного. Но когда снимали дуэль в туалете, режиссёр заявил, что унитазы и умывальники должны взрываться на самом деле. Неплохое зрелище для подростков.

Алан Рикман запретил актёрам-подросткам приближаться к его машине

Это произошло во время съёмок 4-й части ГП. Исполнители ролей Невилла и Рона — Мэттью Льюис и Руперт Гринт — пролили в машине Рикмана молочный коктейль. Поэтому когда шли съёмки следующей части, Алан буквально запретил им приближаться к своему авто ближе чем на пять метров.

Знаковой фразы Малфоя даже не было в сценарии

Сцена из "Тайной комнаты", когда главные герои выпивают оборотное зелье, чтобы притвориться друзьями Малфоя. Гарри в обличье Гойла забыл снять очки, что заметил Драко. Оправдываясь, Гарри врёт, что он читал... И вот тут Том Фелтон напрочь забывает свои слова и выдаёт: "Читал? Не знал, что ты умеешь". Эта фраза — одна из самых запоминающихся из всей серии. Удивительно, учитывая, что её придумали не опытные сценаристы, а подросток.

Красные карточки на съёмочной площадке

Эмма Уотсон в роли Гермионы. Фото © "Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть I", режиссёр Дэвид Йейтс, сценаристы Стивен Кловз, Дж.К. Роулинг / Kinopoisk.ru