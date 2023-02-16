По мотивам мультфильма "Как приручить дракона" снимут адаптацию с живыми актёрами
DreamWorks анонсировала фильм по мотивам "Как приручить дракона" с живыми актёрами
Постер к фильму "Как приручить дракона" / Режиссёр Дин Деблуа, Сценарий Дин Деблуа, Крессида Коуэлл. Обложка © Kinopoisk
Хорошие новости для поклонников Беззубика: история про ночную фурию получит продолжение. Universal и DreamWorks Animation объявили о выходе фильма с реальными актёрами. Премьера состоится 14 марта 2025 года, пишет портал Deadline.
Над фильмом в качестве сценариста, продюсера и режиссёра будет работать трёхкратный номинант на "Оскар" и обладатель "Золотого глобуса" режиссёр Дин Деблуа. Поиск актёров уже начат, старт полноценного производства планируется до конца года.
"Как приручить дракона" — одна из самых популярных франшиз DreamWorks Animation. Мультфильм в жанре фэнтези и приключений рассказывает о мальчике по имени Иккинг, которому не слишком близки традиции его племени. Однако после встречи с последней в мире ночной фурией его мир переворачивается с ног на голову.
А ранее Disney обрадовал поклонников "Зверополиса", "Истории игрушек" и "Холодного сердца". Преданных фанатов ждёт выход сиквела истории кролика Джуди Хопс и лиса Ника Уайлда, пятой по счёту части про игрушек, а также продолжение приключений Анны, Эльзы и никогда не унывающего снеговика Олафа.