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16 февраля, 06:06

По мотивам мультфильма "Как приручить дракона" снимут адаптацию с живыми актёрами

DreamWorks анонсировала фильм по мотивам "Как приручить дракона" с живыми актёрами

<p>Постер к фильму "Как приручить дракона" / Режиссёр Дин Деблуа, Сценарий Дин Деблуа, Крессида Коуэлл. Обложка © <a href="https://www.kinopoisk.ru/picture/3306929/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kinopoisk</a></p>

Постер к фильму "Как приручить дракона" / Режиссёр Дин Деблуа, Сценарий Дин Деблуа, Крессида Коуэлл. Обложка © Kinopoisk

Хорошие новости для поклонников Беззубика: история про ночную фурию получит продолжение. Universal и DreamWorks Animation объявили о выходе фильма с реальными актёрами. Премьера состоится 14 марта 2025 года, пишет портал Deadline.

Над фильмом в качестве сценариста, продюсера и режиссёра будет работать трёхкратный номинант на "Оскар" и обладатель "Золотого глобуса" режиссёр Дин Деблуа. Поиск актёров уже начат, старт полноценного производства планируется до конца года.

"Как приручить дракона" — одна из самых популярных франшиз DreamWorks Animation. Мультфильм в жанре фэнтези и приключений рассказывает о мальчике по имени Иккинг, которому не слишком близки традиции его племени. Однако после встречи с последней в мире ночной фурией его мир переворачивается с ног на голову.

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Николь Вербер
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