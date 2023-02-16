Фильм "Чебурашка" покорил космос

Самый кассовый российский фильм режиссёра Дмитрия Дьяченко "Чебурашка" посмотрели не только на Земле, но и в космосе. Киноленту показали на МКС, сообщили в компании "Централ партнершип".

На МКС прошёл показ "Чебурашки". Фото © "Централ партнершип"

"Мы с удовольствием посмотрели "Чебурашку". Замечательный семейный фильм, где можно и посмеяться, и задуматься о серьёзных вещах. Мы смотрели картину вместе с Чебурашкой, который прилетел с нами на МКС в качестве индикатора невесомости", — поделился экипаж станции.

Среди зрителей были Герой России, лётчик-космонавт РФ Сергей Прокопьев, космонавты "Роскосмоса" Дмитрий Петелин и Анна Кикина, а также и сам плюшевый Чебурашка. Астронавты всегда берут с собой в полёт мягкие игрушки-талисманы. Ушастика передали Прокопьеву 24 августа 2022 года, в день рождения популярного персонажа.