Том Хэнкс, Джаред Лето и "Блондинка": Объявлены лауреаты "Золотой малины"

Стали известны лауреаты антипремии "Золотая малина", которая присуждается за сомнительные достижения в области кинематографа. Больше всех на ней "отличился" фильм "Блондинка" с Анной де Армас — художественно-биографическая картина о жизни актрисы и певицы Мэрилин Монро. Он был номинирован сразу в восьми категориях, однако победил только в двух — "Худший фильм" и "Худший сценарий".

Схожий результат и у "Элвиса": две статуэтки получил Том Хэнкс — за худшую игру второго плана и худший актёрский дуэт с его "латексным лицом и нелепым акцентом".

Ещё две награды отправились Джареду Лето за "Морбиуса" как худшему актёру. Его коллега по фильму Адриа Архона получила "Золотую малину" как худшая актриса второго плана.

В категории "Худший сиквел, ремейк или пародия" победил "Пиноккио" Роберта Земекиса. Причём фильм стал третьим по количеству номинаций на "Золотую малину", посоревновавшись сразу в трёх категориях.

Что касается режиссёров, то больше всех выделился Колсон Бэйкер за фильм "Доброго траура", написавший для него сценарий и исполнивший главную роль. По числу номинаций картина уступила лишь "Блондинке".

"Золотая малина" вручается с 1981 года. Лауреаты назначаются членами одноимённого фонда, а статуэтки для них выполняются из пластика. Среди немногих победителей, забравших свои "награды", были Дуэйн Скала Джонсон, Хэлли Берри, Сандра Буллок, Пол Верховен, Билл Косби и ряд других.