Звезда сериала "Во все тяжкие" Оденкерк снимется в ремейке худшего фильма в истории

Звезда культовых сериалов "Во все тяжкие" и "Лучше звоните Солу" Боб Оденкерк сыграет главную роль в ремейке драмы "Комната", которую называли худшим фильмом в истории кино, сообщает портал Variety.

Ремейк был снят в рамках благотворительной акции Acting For a Cause, которая собирает средства для фондов. Режиссёром киноленты выступил Брандо Кроуфорд. По всей видимости, съёмки уже завершены, однако дата премьеры пока не разглашается. При этом уже известно, что сборы от проекта будут направлены в фонд борьбы со СПИДом.

Напомним, сюжет драмы крутится вокруг персонажа по имени Джонни из Сан-Франциско, который, узнав об измене любимой девушки с лучшим другом, решает свести счёты с жизнью. Фильм не смог собрать кассу, а критики окрестили его самым худшим творением кинематографа, однако позже любители кино присвоили киноленте статус культовой.