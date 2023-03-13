Мишель Йео получила "Оскар" за роль в фильме "Всё везде и сразу"

Актриса Мишель Йео получила "Оскар" за лучшую женскую роль в фильме "Всё везде и сразу". Об этом стало известно в ходе 95-й церемонии вручения наград Американской академии киноискусств, которая проходит в эти минуты в Лос-Анджелесе.

Её соперницами были Кейт Бланшетт ("Тар"), Ана де Армас ("Блондинка"), Андреа Райсборо ("Ради Лесли") и Мишель Уильямс ("Фабельманы").