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13 марта, 03:39

Мишель Йео получила "Оскар" за роль в фильме "Всё везде и сразу"

<p>Мишель Йео в фильме "Всё везде и сразу". Обложка © <a href="https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/w/asia/39258/foto/1235105/#foto" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kino-teatr.ru</a></p>

Мишель Йео в фильме "Всё везде и сразу". Обложка © kino-teatr.ru

Актриса Мишель Йео получила "Оскар" за лучшую женскую роль в фильме "Всё везде и сразу". Об этом стало известно в ходе 95-й церемонии вручения наград Американской академии киноискусств, которая проходит в эти минуты в Лос-Анджелесе.

Её соперницами были Кейт Бланшетт ("Тар"), Ана де Армас ("Блондинка"), Андреа Райсборо ("Ради Лесли") и Мишель Уильямс ("Фабельманы").

Режиссёры Дэн Кван и Дэниел Шайнерт получили "Оскар" за фильм "Всё везде и сразу"

Режиссёры Дэн Кван и Дэниел Шайнерт получили "Оскар" за фильм "Всё везде и сразу"

Ранее стало известно, что "Оскары" за роли второго плана в картине "Всё везде и сразу" забрали Джейми Ли Кёртис и Ке Хью Кван. Лента стала лидером по числу номинаций в этом году.

Артур Лапсаков
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