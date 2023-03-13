"Всё везде и сразу" взял "Оскар" за лучший фильм года
Картина "Всё везде и сразу" завоевала "Оскар" в номинации "Лучший фильм года"
Картина "Всё везде и сразу" режиссёров Дэна Квана и Дэниела Шайнерта получила премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм". Об этом стало известно в ходе 95-й церемонии вручения наград Американской академии киноискусств, которая состоялась в Лос-Анджелесе.
За награду в данной категории также боролись "Фабельманы", "Аватар: Путь воды", "На Западном фронте без перемен", "Банши Инишерина", "Тар", "Элвис", "Топ Ган: Мэверик", "Треугольник печали", "Женские сплетни".
Лента "Всё везде и сразу" была представлена в 11 категориях и помимо главной награды киноакадемии завоевала статуэтку "золотого рыцаря" за режиссуру, сценарий, монтаж, главную женскую роль и роли второго плана.
А мультфильм "Пиноккио Гильермо дель Торо" был удостоен премии "Оскар" в номинации "Лучший анимационный фильм". В картине рассказывается о деревянной кукле, которая превращается в настоящего мальчика.