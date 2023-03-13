"Всё везде и сразу" взял "Оскар" за лучший фильм года

Картина "Всё везде и сразу" режиссёров Дэна Квана и Дэниела Шайнерта получила премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм". Об этом стало известно в ходе 95-й церемонии вручения наград Американской академии киноискусств, которая состоялась в Лос-Анджелесе.

За награду в данной категории также боролись "Фабельманы", "Аватар: Путь воды", "На Западном фронте без перемен", "Банши Инишерина", "Тар", "Элвис", "Топ Ган: Мэверик", "Треугольник печали", "Женские сплетни".

Лента "Всё везде и сразу" была представлена в 11 категориях и помимо главной награды киноакадемии завоевала статуэтку "золотого рыцаря" за режиссуру, сценарий, монтаж, главную женскую роль и роли второго плана.