Магические ритуалы на удачу и защиту от неприятностей на каждый день недели

Знаменитости и просто успешные люди часто живут по определённым правилам, следуют народным поверьям и стремятся к духовному равновесию. Обычно для каждого дня недели можно использовать свои короткие обряды, которые смогут перевернуть вашу жизнь. Конечно, к лучшему.

Понедельник — начинаем неделю правильно

Понедельник играет важную роль в формировании вашего настроения, удачи и физического потенциала на протяжении ближайших семи дней. Для того чтобы привлечь удачу и настроиться на нужную волну, в этот день рекомендуется проснуться пораньше и провести около 20 минут в одиночестве, чтобы накопить позитивную энергию. После этого стоит выйти на улицу или открыть окно, поднять руки вверх и произнести: "Как утром Солнце красное встаёт, землю освещает, всё живое пробуждает, так и мне солнечный луч силы даёт, путь освещает, добром наполняет! Быть так!" Следует обратить внимание на свои ощущения: если вы почувствовали прилив сил и бодрости, то ритуал можно завершить. Если же этого не произошло, можно повторять его до семи раз.

Вторник — настраиваем себя на полезные знакомства

Во вторник энергия активно нарастает, а в неделе наступает новый этап. В этот день стоит сосредоточиться на социальной реализации, принятии решений и установлении связей, которые помогут достичь поставленных целей. Однако, чтобы избежать конфликтов, неудач и негативных воздействий, необходимо защитить себя. Для этого можно провести ритуал на природе, выйдя из дома на рассвете с сосудом чистой водой. В тишине и уединении, умойтесь, сбрызните землю вокруг себя, произнося слова: "Как воду чистую, землёю принятую, обратно не собрать, от земли не отделить, так и меня печали не взять, неудаче не нагнать, врагам не увидеть! Истинно!"

Ритуал защиты от неприятностей. Фото © Shutterstock

Среда — укрепляем здоровье

В середине недели часто происходит нарушение энергетического баланса, связанного с интенсивной работой и общением с людьми. Среда является идеальным днём для поддержания физического и морального здоровья. Для восстановления душевного потенциала вам потребуется несложный ритуал с использованием горсти риса. Утром сварите зёрна, представляя, как они наполняются положительной энергией. После, как рис будет готов, промойте его и съешьте, произнеся заговор: "От земли, воды, воздуха зерна напитаны, на огне сварены, силу свою мне передают, здоровьем и счастьем наполняют!"

Четверг — восстанавливаем внутреннюю гармонию

Наверняка замечали, что в четверг заметно падает энергия, а организм особенно нуждается в покое и тишине. Чтобы восстановить гармонию и получить дополнительный заряд энергии, можно провести простой утренний ритуал. Для этого вам потребуются цветные карандаши и лист бумаги. Сядьте в удобное место, расслабьтесь и визуализируйте желаемое состояние подробно. Затем выберите два-три цвета и нарисуйте несколько соединённых между собой спиралей. После этого положите листок к себе и в течение дня смотрите на него, представляя то самое состояние, которое вы себе желали утром.

Какие есть ритуалы против неудачи. Фото © Shutterstock

Пятница — подводим итоги

Завершить рабочую неделю лучше всего подведением итогов в виде ритуала. Предварительно подготовьте три монеты разного номинала и белый носовой платок. В уединённой обстановке возьмите деньги в ладонь и в пятницу произнесите заговор: "Три металла, три реки, три ручья, как вы в горсти моей лежите, так и деньги, опыт, выгода соединяются, увеличиваются и прибавляются! Истинно!" Затем заверните монеты в платок и носите их с собой в кармане или сумке весь день, а по его окончании положите червонцы на видное место. Это поможет сохранить знания и опыт, полученные в течение недели.

Суббота — посвящаем себя дому и семье

В выходной день, когда энергетика человека переходит к новому недельному циклу, можно посвятить себя обновлению жизненного пространства. Лучше всего провести середину субботы, занимаясь созданием уюта в доме, проведя при этом генеральную уборку. Не забудьте помыть полы теплой водой, в которую добавили три горсти соли. Представьте, как негатив исчезает под действием сильного природного оберега, и двигайтесь в направлении против часовой стрелки. Как закончите, вылейте воду за пределы дома со словами: "Боль, несчастья, ссоры — в вороговы следы!"

Ритуалы на удачу. Фото © Shutterstock

Воскресенье — налаживаем дружеские узы