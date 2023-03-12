Эти 7 растений просто обязаны стоять в каждом доме, ведь они наполняют хозяев силой и энергией

Стрессы, усталость и заботы повседневной жизни могут отрицательно сказаться на нашем здоровье и эмоциональном состоянии. Но не все знают, что нашими помощниками в восстановлении сил могут стать… растения! Рассказываем о семи цветках, которые просто обязаны оказаться в каждом доме, ведь они творят чудеса.

1. Алоэ вера

Какие растения выбрать для улучшения качества воздуха в доме? Фото © Sutterstock

Алоэ вера — многолетнее растение, которое произрастает в сухих регионах Африки и Азии. Оно известно своими лечебными свойствами и широко используется в медицинских целях. Содержит более 200 полезных веществ, включая витамины, минералы и аминокислоты, которые оказывают положительное влияние на организм человека. Алоэ помогает укрепить иммунную систему, что делает организм более устойчивым к различным болезням и инфекциям. Кроме того, растение улучшает пищеварение и способствует выведению токсинов. Благодаря своим антибактериальным и противовоспалительным свойствам алоэ также может использоваться для лечения различных кожных заболеваний, таких как экзема и акне.

2. Лаванда

Лаванда — это растение из семейства губоцветных, которое обладает не только приятным ароматом, но и множеством полезных для здоровья качеств. Его успокаивающие свойства помогают снять напряжение и стресс, а также бороться с бессонницей и нервными расстройствами. В народной медицине лаванду используют для лечения головной боли, мигрени, нервозности и депрессии. Также она улучшает настроение и снимает усталость. Растение применяется в косметологии. Оно заживляет повреждения на коже, ранки и стимулирует выработку клеток кожи.

3. Герань

Одно из самых эффективных и влиятельных растений для вашего дома — это герань. Она может очистить воздух, помочь в борьбе с вредными веществами и избыточной влажностью, улучшить энергетику и нервную систему. Также существует мнение, что этот цветок — отличный помощник в борьбе против усталости и депрессии, улучшает сон и настроение. А если болит голова — просто потрите и понюхайте лист этого растения. Некоторые даже считают, что герань способствует укреплению семейного счастья.

Какие растения помогают бороться со стрессом и усталостью? Фото © Sutterstock

4. Мята

Мята может не только украсить пространство, но и оказать положительное воздействие на наше здоровье. Её аромат способен поднять настроение, зарядить энергией, снять усталость, раздражительность и агрессивность. Кроме того, оказывает сильное влияние на нервную систему, что полезно для тех, у кого бессонница и головная боль. Для усиления воздействия мяты достаточно слегка потереть листочки. Американские психологи рекомендуют завести это растение, если вы много работаете за компьютером, потому что мята помогает сосредоточиться и повышает продуктивность работы.

5. Лавр благородный

Мы привыкли, что это только приправа, но на самом деле растение ещё и отличное расслабляющее средство. По фэншуй лавр благородный рекомендуют ставить в прихожей или гостиной — так он лучше всего будет преобразовывать негатив в позитивную энергию. А его аромат успокаивает, помогает найти взаимопонимание, избегать острых углов. Кроме того, это растение считается прекрасным очистителем воздуха от вредных микроорганизмов.

Семь растений, которые принесут в ваш дом силу и энергию. Фото © Sutterstock

6. Драцена

Растение, которое называют деревом счастья, может стать настоящим помощником для улучшения вашего самочувствия. Драцена очищает воздух и улучшает энергетику, создавая благоприятный микроклимат в доме. Она помогает при головной боли, бессоннице и пониженном иммунитете. Благодаря своим успокаивающим свойствам цветок поднимает настроение и жизненный тонус, избавляет от депрессии и погашает ненужные ссоры в семье, восстанавливает душевный покой. Обязательно приобретите драцену, чтобы наслаждаться её воздействием на здоровье и эмоциональное состояние.

7. Бегония

Это яркое и красивое растение не только украсит ваш дом, но и повлияет на здоровье и эмоциональное состояние всех, кто в нём живёт. Бегония способствует увлажнению воздуха в помещении, убивает микробы и поглощает токсины, что помогает бороться с вредными воздействиями окружающей среды. Цветок также является идеальным помощником при депрессии и стрессе, снимает раздражение, излишние эмоции и усталость, повышает работоспособность и иммунитет. Мало кто знает, но это растение уменьшает электромагнитное излучение от компьютера и прочей бытовой техники. Бегония помогает найти гармонию в жизни, создаёт благоприятную атмосферу в доме и является отличным выбором для семей с детьми и пожилых людей.