Осадки, IQ и реальный размер стран мира: 7 самых необычных и интересных карт

Картография — увлекательная наука, а те, кто ею интересуется, могут проводить часы за изучением разных карт. Но кроме привычных физических или политических в Интернете можно найти и полезные сервисы, нарисованные любителями. Сегодня расскажем о картах, созданных "позалипать", и сервисах, приносящих повседневную пользу людям.

Карта уровня IQ по странам

Фото предоставлено Yandex

В книге Ричарда Линна, профессора психологии Университета Ольстерa, и доктора Тату Ванханена, заслуженного профессора политических наук Университета Тампере, "Коэффициент интеллекта и богатство народов" утверждается, что различия в национальном доходе (в виде ВВП на душу населения) связаны с различием в среднем коэффициенте интеллекта в этих странах.

Авторы объясняют, как показатель IQ способен влиять на экономические метрики, богатство стран и темпы экономического роста. Конечно, популярный тест на IQ не может быть главным фактором, определяющим экономические перспективы той или иной страны, однако по карте уровня IQ в мире видно, что во многих странах такая корреляция действительно есть.

Карта осадков от "Яндекс.Погоды"

Фото предоставлено Yandex

Полезная карта, которая поможет узнать прогноз осадков с точностью до района города и посмотреть за движением осадков на сутки вперёд. Для составления прогнозов Погода использует не только данные метеорадаров и спутников, но и сообщения пользователей. С их помощью составляется прогноз на ближайшие 24 часа. Чем больше сообщений об осадках в конкретном районе присылают люди, тем точнее становится карта, которая обновляется в реальном времени.

За точность прогноза отвечает технология "Метеум", которая сочетает классические метеорологические модели и машинное обучение. Благодаря этому сервис постоянно улучшает точность прогнозов осадков и погоды.

Карта с самым длинным пешеходным маршрутом

Фото предоставлено Yandex

Более 22 тысяч километров от Кейптауна до Магадана можно пройти пешком, не наткнувшись на водные препятствия. Это самый длинный пешеходный маршрут на планете, который можно построить с помощью интернет-навигаторов. Неизвестно, проходил ли кто-либо этот пусть, однако занял бы он почти полгода или 4492 часа.

Страны, население которых меньше населения Москвы

Фото предоставлено Yandex

Москва — один из крупнейших городов мира с населением более 13 миллионов человек (2023 год). Мы привыкли к ритму города и порой не замечаем, насколько он огромный. Но если сравнить количество жителей столицы России с населением некоторых европейских стран, то результат будет впечатляющим.

Так, по количеству жителей Москва превосходит Беларусь (9,5 млн человек), все страны Прибалтики и Финляндию (5,6 млн). Население столицы России больше, чем в некоторых странах Восточной Европы — Молдавия (4 млн), Болгария (7,1 миллиона) и многих южноевропейских стран: Греция (10 млн), Сербия (8,7 миллиона), Хорватия (4 млн), Македония (2 млн), Черногория (628 тыс.). На карте хорошо видно, что Москва также больше Австрии (8,7 миллиона), Бельгии (11,6 миллиона) и Португалии(10,1 миллиона), Ирландии (4,7 миллиона) и Исландии (362 тыс.).

Карта неравномерности распределения населения на Земле

Фото предоставлено Yandex

Мы знаем, что плотность расселения людей на Земле неравномерна. Но, чтобы понять это лучше, стоит взглянуть на визуализацию. Самое населённое место на нашей планете — это Бангладеш и прилегающая к нему часть Индии. На карте видно, что на территории, выделенной красным, живёт столько же людей, сколько на землях, выделенных синим.

Карта с настоящим размером стран

Фото предоставлено Yandex

Политическая карта мира, к которой мы привыкли, на самом деле не отражает реального размера стран. Она европоцентрична, поэтому, чем ближе к экватору, тем больше искажение. Чтобы убедиться в этом и сравнить настоящие размеры нескольких стран из разных частей мира, можно воспользоваться сервисом The True Size. Например, сравнивая Аргентину со всей Европой, мы увидим, что её реальные границы простирались бы от западной части России вплоть до Лиссабона.

Карта европейских мореплавателей

Фото предоставлено Yandex