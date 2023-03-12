Ошибки в уходе за домашними питомцами, из-за которых рискуете убить своих любимцев

Когда речь заходит о наших домашних питомцах, мы стремимся обеспечить им комфортную жизнь и вообще всё самое лучшее. Однако порой даже самые заботливые хозяева допускают оплошности, которые могут привести к трагическим последствиям. В этом материале рассказываем о наиболее распространённых ошибках в уходе за домашними питомцами.

1. Неправильно кормите своего любимца

Каждый вид домашнего животного имеет свои особенности в питании, и хозяева должны быть внимательны в этом вопросе. Неправильное питание может привести к ожирению, заболеваниям пищеварительной системы и даже летальному исходу. Например, собакам категорически нельзя шоколад и лук, а кошки не могут усваивать углеводы так же эффективно, как пёсели. Потому перед тем, как выбрать корм для своего питомца, лучше проконсультироваться с ветеринаром.

Как правильно ухаживать за кошкой. Фото © Unsplash / Piotr Musioł

2. Не следите за гигиеной питомца

Регулярный уход за зубами, шерстью и когтями — это не просто вопрос красоты, но и здоровья вашего животного. Недостаточная гигиена может привести к заболеваниям полости рта, развитию паразитов на коже и другим проблемам. Важно также следить за гигиеной места, где живёт питомец, чтобы избежать развития инфекций.

3. Не водите питомца на плановые осмотры

Даже если ваш пушистый друг выглядит здоровым, регулярные визиты к ветеринару необходимы. Специалист может обнаружить заболевание на ранней стадии, когда лечение ещё самое эффективное и доступное. Кроме того, ветеринар может дать советы по уходу за питомцем, которые помогут вам сохранить здоровье и долгую жизнь вашего любимца.

Главные ошибки в уходе за питомцами. Фото © Shutterstock

4. Неправильно обустраиваете их домики

Если вы держите рыб или птиц, важно выбрать правильное для них жильё. Плавающие любимцы нуждаются в чистой воде постоянной температуры, а пернатые — в достаточном пространстве для полёта и игр. Неправильный выбор жилья может привести к развитию стресса у животного, проблемам с дыханием и другим заболеваниям.

5. Забиваете на тренировки и социализацию питомца

Каждое животное нуждается в физических нагрузках, активности и социализации. Но с дрессировкой главное не переусердствовать: некоторые хозяева используют жестокие методы, что может привести к поведенческим проблемам у пушистиков или даже физическим травмам. Важно выбирать методы обучения, которые основаны на позитивных подходах и уважении к животному. Это поможет создать здоровую и доверительную связь между вами и вашим питомцем.

Что нельзя делать с домашними животными. Фото © Unsplash / Destiny Wiens

6. Обращаетесь со своими животными неправильно

Хозяева, которые не умеют обращаться с животным, могут подвергать их жизнь опасности, даже не замечая этого. Например, грубое обращение с собакой или кошкой запросто приведёт к травмам, а неправильное взаимодействие с рыбкой или попугаем — панике и стрессу. Важно обучаться правильному обращению с питомцами и узнавать об их потребностях, чтобы не превратить жизнь пушистиков в ад на потеху своему хозяину.

7. Игнорируете симптомы заболеваний

Как правильно ухаживать за домашними питомцами. Фото © Unsplash / Manja Vitolic

Хозяева, которые игнорируют симптомы заболевания у своих домашних животных, рискуют упустить шанс на раннее лечение, что может привести к серьёзным проблемам в будущем. Если заметили у питомца странное поведение, например потерю аппетита, повышенную температуру тела, — срочно к ветеринару.