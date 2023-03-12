Украинский режиссёр отпросился в Европу ради документалки и снял Клаве Коке клип в России
Украинский режиссёр Голубков угодил в скандал из-за съёмок клипа для Клавы Коки вместо фильма об СВО
Кадр из клипа "Замуж" певицы Клавы Коки. Обложка © YouTube / Клава Кока
Украинского режиссёра Тараса Голубкова заметили на съёмках клипа российской певицы Клавы Коки. Как стало известно позднее, клипмейкер получил разрешение на выезд от Минкульта страны под предлогом съёмок фильма о конфликте.
Несколько дней назад вышел клип на песню "Замуж" Клавы Коки, где она предстаёт в образе героини телешоу "Давай подженимся". В нём также приняли участие главная сваха страны Роза Сябитова, комик Антон Шастун и известные блогеры. В сюжете телеканала Муз-ТВ об этом клипе внимательные зрители обратили внимание на ещё одного героя — украинского клипмейкера Тараса Голубкова.
За режиссёрским пультом — украинский клипмейкер Тарас Голубков. Фото © YouTube / Муз-ТВ
Зрители задались вопросом, как мужчина призывного возраста смог покинуть страну и появиться в России, и ответа им долго ждать не пришлось, пишет kp.ua. Как оказалось, разрешение на выезд ему дал Минкульт Украины, ведь, как заявил сам Голубков, снимать он едет документальный проект The War Diary.
"В начале октября я обращался к вам за разрешением на выезд для проведения съёмок для документального проекта The War Diary. <…> Буду очень признателен вам за ответ, потому что для нас это необходимо, чтобы спланировать съёмочные дни в этот период дат", — писал режиссёр в письме.
В описании под видео в YouTube режиссёром ролика указан некий Макс Ирман, однако один из актёров написал в соцсети, что клип — работа Голубкова. Сам он комментировать ситуацию отказывается, а разоблачающий пост уже удалён.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский внёс в Раду законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации. Причём тексты документов не были опубликованы. Закон был принят 7 февраля. Таким образом, на Украине ещё на 90 дней продлили военное положение и всеобщую мобилизацию.