Украинский режиссёр отпросился в Европу ради документалки и снял Клаве Коке клип в России

Украинского режиссёра Тараса Голубкова заметили на съёмках клипа российской певицы Клавы Коки. Как стало известно позднее, клипмейкер получил разрешение на выезд от Минкульта страны под предлогом съёмок фильма о конфликте.

Несколько дней назад вышел клип на песню "Замуж" Клавы Коки, где она предстаёт в образе героини телешоу "Давай подженимся". В нём также приняли участие главная сваха страны Роза Сябитова, комик Антон Шастун и известные блогеры. В сюжете телеканала Муз-ТВ об этом клипе внимательные зрители обратили внимание на ещё одного героя — украинского клипмейкера Тараса Голубкова.

За режиссёрским пультом — украинский клипмейкер Тарас Голубков. Фото © YouTube / Муз-ТВ

Зрители задались вопросом, как мужчина призывного возраста смог покинуть страну и появиться в России, и ответа им долго ждать не пришлось, пишет kp.ua. Как оказалось, разрешение на выезд ему дал Минкульт Украины, ведь, как заявил сам Голубков, снимать он едет документальный проект The War Diary.

"В начале октября я обращался к вам за разрешением на выезд для проведения съёмок для документального проекта The War Diary. <…> Буду очень признателен вам за ответ, потому что для нас это необходимо, чтобы спланировать съёмочные дни в этот период дат", — писал режиссёр в письме.