Украинские пограничники начали рыть километровые траншеи на границе с Молдавией. Пресс-офицер Пограничной полиции республики Раиса Новицки уточнила, что Киев объяснил свои мотивы.

"Коллеги из Государственной пограничной службы Украины сообщили, что такие работы проводятся с целью пресечения незаконного пересечения государственной границы людьми, а также контрабанды из Украины в Молдавию", — сказала Новицки РИА "Новости".

Рвы видны с украинской стороны границы рядом с пунктами пропуска и там, где дороги проходят близко к рубежам.