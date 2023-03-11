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11 марта, 15:56

Украинские пограничники начали рыть километровые траншеи на границе с Молдавией

<p>Украинские пограничники начали рыть траншеи на границе с Молдавией. Фото © Телеграм/<a href="https://t.me/tirdea" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Богдан Цырдя</a></p>

Украинские пограничники начали рыть траншеи на границе с Молдавией. Фото © Телеграм/Богдан Цырдя

Украинские пограничники начали рыть километровые траншеи на границе с Молдавией. Пресс-офицер Пограничной полиции республики Раиса Новицки уточнила, что Киев объяснил свои мотивы.

"Коллеги из Государственной пограничной службы Украины сообщили, что такие работы проводятся с целью пресечения незаконного пересечения государственной границы людьми, а также контрабанды из Украины в Молдавию", — сказала Новицки РИА "Новости".

Рвы видны с украинской стороны границы рядом с пунктами пропуска и там, где дороги проходят близко к рубежам.

Подозреваемый в подготовке теракта в Приднестровье рассказал, как следил за чиновниками

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А ранее в Министерстве госбезопасности Приднестровья сообщили о предотвращении покушения на лидера республики Вадима Красносельского и других должностных лиц, которое готовилось по заданию Службы безопасности Украины.

Андрей Бражников
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