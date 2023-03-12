Крошка Маша из "Ворониных" родила в 19 лет
Звезда сериала "Воронины" Мария Ильюхина стала мамой
Беременная 19-летняя актриса из сериала "Воронины". Фото © VK / Мария Ильюхина
Время бежит настолько быстро, что Маша из известного российского сериала "Воронины" уже стала мамой. 19-летняя актриса Мария Ильюхина, некогда исполнявшая роль маленькой девочки, родила своего "прекрасного пупсика". Об этом она сообщила поклонникам в соцсетях.
© Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / maria_iliukhina
"Я стала мамой!" — написала актриса, сопроводив публикацию эмодзи в виде сердечка.
Она выложила фотографию из палаты с новорождённым ребёнком, а также успела заинтриговать поклонников. Мария мельком рассказала, что у неё прошли партнёрские роды, не забыв при этом порадовать фанатов.
"Кстати говоря, скоро вас ждёт очень интересный и захватывающий влог с родов. Ждёте?" — добавила она.
Пока одна половина фанатов искренне рада за свою любимицу, другой — совсем не легко на неё смотреть. Ведь, если крошка из "Ворониных" повзрослела, значит, сами они постарели. Лайф даже наглядно показывал её изменения, когда актриса отметила 18-летие в латексном боди.