Крошка Маша из "Ворониных" родила в 19 лет

Время бежит настолько быстро, что Маша из известного российского сериала "Воронины" уже стала мамой. 19-летняя актриса Мария Ильюхина, некогда исполнявшая роль маленькой девочки, родила своего "прекрасного пупсика". Об этом она сообщила поклонникам в соцсетях.

© Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / maria_iliukhina

"Я стала мамой!" — написала актриса, сопроводив публикацию эмодзи в виде сердечка.

Она выложила фотографию из палаты с новорождённым ребёнком, а также успела заинтриговать поклонников. Мария мельком рассказала, что у неё прошли партнёрские роды, не забыв при этом порадовать фанатов.

"Кстати говоря, скоро вас ждёт очень интересный и захватывающий влог с родов. Ждёте?" — добавила она.