12 просто невероятных пушистых фото, которые охватят вас чувством восторга и потрясения
Готовы улыбнуться и посмотреть на милых питомцев? Собрали 12 лучших фотографий из сабреддита Aww! Котики, собачки и птички уже очаровали нас, и, уверены, вы тоже не устоите.
"Встречайте нового члена моей семьи — Датча!" — GovSchwarzenegger.
Фото © Reddit / GovSchwarzenegger
"Это Тигр. Ему только что исполнился 31 год. Нам сказали, что он самый старый кот в штате Иллинойс", — Aritilli.
Фото © Reddit / Aritilli
"Каждый год эта мама-утка приводит в мой дом своих утят и я помогаю ей заботиться о них. Этим утром я открыл дверь, а там 13 новых пушистых комочков!" — ivereadthings.
Фото © Reddit / ivereadthings
"Моя 90-летняя соседка уже много лет не выгуливала свою собаку, поэтому я вызвался делать это за неё. Очень горжусь, что Бадди хорошенько похудел!" — strikeoutsteph.
Фото © Reddit / strikeoutsteph
"Сестра связала свитер для Спагетти... Думаю, ему понравился подарок", — Rancor_Emperor.
Фото © Reddit / Rancor_Emperor
"Наш кот пропал год назад. Мы с женой нашли его во время велопрогулки. Как только он услышал мой голос, прибежал плача. <...> Я счастлива!" — JohnnyBeFree.
Фото © Reddit / JohnnyBeFree
"Сегодня в Вирджинии 4-летняя девочка пошла гулять на улицу и вернулась домой с новым другом..." — SeenSomeThangs.
Фото © Reddit / SeenSomeThangs
"Спустя два года и КУЧИ прогулок Шайло достигла своего идеального веса!" — mikerich15.
Фото © Reddit / mikerich15
"Присматриваю за кошкой друга. Решил сделать ей фотосессию", — JDMcompliant.
Фото © Reddit / JDMcompliant
"Сын безумно любит мою кошку с самого своего рождения. Она терпит эту любовь так, как, я думала, невозможно", — Queen_trash_mouth.
Фото © Reddit / Queen_trash_mouth
Животные/ домашние питомцы
Reddit / ivereadthings, JDMcompliant