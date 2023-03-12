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12 марта, 12:00

12 просто невероятных пушистых фото, которые охватят вас чувством восторга и потрясения

Готовы улыбнуться и посмотреть на милых питомцев? Собрали 12 лучших фотографий из сабреддита Aww! Котики, собачки и птички уже очаровали нас, и, уверены, вы тоже не устоите.

"Встречайте нового члена моей семьи Датча!" GovSchwarzenegger.

Фото © Reddit / GovSchwarzenegger

Фото © Reddit / GovSchwarzenegger

"Это Тигр. Ему только что исполнился 31 год. Нам сказали, что он самый старый кот в штате Иллинойс", — Aritilli.

Фото © Reddit / Aritilli

Фото © Reddit / Aritilli

"Каждый год эта мама-утка приводит в мой дом своих утят и я помогаю ей заботиться о них. Этим утром я открыл дверь, а там 13 новых пушистых комочков!" ivereadthings.

Фото © Reddit / ivereadthings

Фото © Reddit / ivereadthings

"Моя 90-летняя соседка уже много лет не выгуливала свою собаку, поэтому я вызвался делать это за неё. Очень горжусь, что Бадди хорошенько похудел!" strikeoutsteph.

Фото © Reddit / strikeoutsteph

Фото © Reddit / strikeoutsteph

"Сестра связала свитер для Спагетти... Думаю, ему понравился подарок", — Rancor_Emperor.

Фото © Reddit / Rancor_Emperor

Фото © Reddit / Rancor_Emperor

"Наш кот пропал год назад. Мы с женой нашли его во время велопрогулки. Как только он услышал мой голос, прибежал плача. <...> Я счастлива!" JohnnyBeFree.

Фото © Reddit / JohnnyBeFree

Фото © Reddit / JohnnyBeFree

"Сегодня в Вирджинии 4-летняя девочка пошла гулять на улицу и вернулась домой с новым другом..." SeenSomeThangs.

Фото © Reddit / SeenSomeThangs

Фото © Reddit / SeenSomeThangs

"Спустя два года и КУЧИ прогулок Шайло достигла своего идеального веса!" mikerich15.

Фото © Reddit / mikerich15

Фото © Reddit / mikerich15

"Присматриваю за кошкой друга. Решил сделать ей фотосессию", — JDMcompliant.

Фото © Reddit / JDMcompliant

Фото © Reddit / JDMcompliant

"Сын безумно любит мою кошку с самого своего рождения. Она терпит эту любовь так, как, я думала, невозможно", — Queen_trash_mouth.

Фото © Reddit / Queen_trash_mouth

Фото © Reddit / Queen_trash_mouth

10 самых настоящих собак-улыбак, которые помогут позабыть обо всех неурядицах в жизни

10 самых настоящих собак-улыбак, которые помогут позабыть обо всех неурядицах в жизни

Обложка ©

Reddit / ivereadthings, JDMcompliant

Сергей Трофимов
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