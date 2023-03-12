12 просто невероятных пушистых фото, которые охватят вас чувством восторга и потрясения

"Встречайте нового члена моей семьи — Датча!" — GovSchwarzenegger.

Фото © Reddit / GovSchwarzenegger

"Это Тигр. Ему только что исполнился 31 год. Нам сказали, что он самый старый кот в штате Иллинойс", — Aritilli.

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"Каждый год эта мама-утка приводит в мой дом своих утят и я помогаю ей заботиться о них. Этим утром я открыл дверь, а там 13 новых пушистых комочков!" — ivereadthings.

Фото © Reddit / ivereadthings

"Моя 90-летняя соседка уже много лет не выгуливала свою собаку, поэтому я вызвался делать это за неё. Очень горжусь, что Бадди хорошенько похудел!" — strikeoutsteph.

Фото © Reddit / strikeoutsteph

"Сестра связала свитер для Спагетти... Думаю, ему понравился подарок", — Rancor_Emperor.

Фото © Reddit / Rancor_Emperor

"Наш кот пропал год назад. Мы с женой нашли его во время велопрогулки. Как только он услышал мой голос, прибежал плача. <...> Я счастлива!" — JohnnyBeFree.

Фото © Reddit / JohnnyBeFree

"Сегодня в Вирджинии 4-летняя девочка пошла гулять на улицу и вернулась домой с новым другом..." — SeenSomeThangs.

Фото © Reddit / SeenSomeThangs

"Спустя два года и КУЧИ прогулок Шайло достигла своего идеального веса!" — mikerich15.

Фото © Reddit / mikerich15

"Присматриваю за кошкой друга. Решил сделать ей фотосессию", — JDMcompliant.

Фото © Reddit / JDMcompliant

"Сын безумно любит мою кошку с самого своего рождения. Она терпит эту любовь так, как, я думала, невозможно", — Queen_trash_mouth.