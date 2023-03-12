Легенда Японии: Волейболист Наонобу Фудзи умер от рака в 31 год

Японский волейболист Наонобу Фудзи скончался от рака желудка в 31 год, он был легендой в стране и выступал в составе национальной сборной на Олимпийских играх в Токио. Печальную новость сообщает Японская волейбольная ассоциация.

"Наонобу Фудзи, представлявший мужскую сборную Японии на Олимпиаде в Токио и оставивший большое наследие в мире японского волейбола, умер в пятницу, 10 марта. Мы хотим выразить искренние соболезнования его родным и близким и поблагодарить за его многочисленные заслуги при жизни", — говорится в заявлении.

Фудзи играл за японский волейбольный клуб Toray Arrows из префектуры Сидзуока. В 2022 году ему диагностировали рак желудка четвёртой стадии, давший осложнения на мозговую деятельность.