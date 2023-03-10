Скончался актёр Роберт Блейк, лишившийся карьеры из-за убийства жены-мошенницы

На 90-м году жизни умер итальяно-американский актёр, лауреат премии "Эмми" Роберт Блейк, который обрёл популярность благодаря фильмам "Хладнокровное убийство" (1967) и "Шоссе в никуда" (1997). Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на его племянницу Норин Остин.

Как уточняется в заявлении, причиной смерти стала болезнь сердца. Актёр скончался 9 марта в окружении семьи у себя дома в Лос-Анджелесе.

За свою карьеру Роберт Блейк успел сняться во многих фильмах, также на его счету множество различных ролей на телевидении. Он начал сниматься в кино ещё в раннем детстве, сыграл главную роль в сериале "Наша банда", появлялся в кинофраншизе "Красная рожь". В восьмидесятых и девяностых Блейк работал преимущественно для телевидения, особенно стал известен после съёмок в американском телесериале "Баретта".

Актёр работал вплоть до конца девяностых годов. Его последним фильмом стало "Шоссе в никуда" 1997 года, а всего количество работ и ролей насчитывается более 140. Среди таких, например, "Денежный поезд", "Судный день: История Джона Листа", "Чёртов городок", "Кровная вражда", "От побережья до побережья" и т.д.

Всё изменилось, когда актёра судили за убийство второй жены Бонни Ли Бакли. В мае 2001 года она была убита выстрелом в голову. В итоге Блейка оправдали, однако это не смогло спасти его положение. К слову, его супруга имела дурную славу аферистки и мошенницы, для неё это был десятый брак.