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10 марта, 06:35
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Скончался актёр Роберт Блейк, лишившийся карьеры из-за убийства жены-мошенницы

В возрасте 89 лет умерла звезда фильма "Шоссе в никуда" Роберт Блейк

<p>Актёр Роберт Блейк в 1976 году. Обложка © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BA,_%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_(%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%91%D1%80)#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Robert_Blake_Baretta_1976.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a> </p>

Актёр Роберт Блейк в 1976 году. Обложка © Wikipedia

На 90-м году жизни умер итальяно-американский актёр, лауреат премии "Эмми" Роберт Блейк, который обрёл популярность благодаря фильмам "Хладнокровное убийство" (1967) и "Шоссе в никуда" (1997). Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на его племянницу Норин Остин.

Как уточняется в заявлении, причиной смерти стала болезнь сердца. Актёр скончался 9 марта в окружении семьи у себя дома в Лос-Анджелесе.

За свою карьеру Роберт Блейк успел сняться во многих фильмах, также на его счету множество различных ролей на телевидении. Он начал сниматься в кино ещё в раннем детстве, сыграл главную роль в сериале "Наша банда", появлялся в кинофраншизе "Красная рожь". В восьмидесятых и девяностых Блейк работал преимущественно для телевидения, особенно стал известен после съёмок в американском телесериале "Баретта".

Актёр работал вплоть до конца девяностых годов. Его последним фильмом стало "Шоссе в никуда" 1997 года, а всего количество работ и ролей насчитывается более 140. Среди таких, например, "Денежный поезд", "Судный день: История Джона Листа", "Чёртов городок", "Кровная вражда", "От побережья до побережья" и т.д.

Всё изменилось, когда актёра судили за убийство второй жены Бонни Ли Бакли. В мае 2001 года она была убита выстрелом в голову. В итоге Блейка оправдали, однако это не смогло спасти его положение. К слову, его супруга имела дурную славу аферистки и мошенницы, для неё это был десятый брак.

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Николь Вербер
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