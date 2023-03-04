Умер актёр фильма "Спасти рядового Райана" Том Сайзмор
На 62-м году жизни умер актёр Том Сайзмор, известный по фильму "Спасти рядового Райана"
Американский актёр Том Сайзмор. Обложка © kinopoisk
В возрасте 61 года скончался американский актёр Том Сайзмор, известный по фильмам "Спасти рядового Райана", "Схватка", "Уайетт Эрп" и многим другим. Трагичную новость сообщил его менеджер Чарльз Лаго.
Как пишет журнал, актёр попал в больницу 18 февраля: он потерял сознание у себя дома. Выяснилось, что после перенесённого инсульта у него образовалась аневризма головного мозга, после которой он впал в кому. 27 февраля врачи сообщили его семье, что "надежды больше нет", и рекомендовали принять решение об отключении Сайзмора от аппарата жизнеобеспечения.
"С большой грустью и печалью я должен сообщить, что актёр Томас Эдвард Сайзмор в возрасте 61 года мирно ушёл сегодня из жизни", — приводит его слова Variety.
За свою актёрскую карьеру Том Сайзмор успел поработать почти в сотне проектов. Помимо фильмов "Спасти рядового Райана", "Схватка" и "Уайетт Эрп" он также снимался в таких картинах, как "Пёрл-Харбор", "Чёрный ястреб", "Ситцевое небо", "Атомика", "Поторопись", "Бермудский остров" и других.
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