Умер актёр фильма "Спасти рядового Райана" Том Сайзмор

В возрасте 61 года скончался американский актёр Том Сайзмор, известный по фильмам "Спасти рядового Райана", "Схватка", "Уайетт Эрп" и многим другим. Трагичную новость сообщил его менеджер Чарльз Лаго.

Как пишет журнал, актёр попал в больницу 18 февраля: он потерял сознание у себя дома. Выяснилось, что после перенесённого инсульта у него образовалась аневризма головного мозга, после которой он впал в кому. 27 февраля врачи сообщили его семье, что "надежды больше нет", и рекомендовали принять решение об отключении Сайзмора от аппарата жизнеобеспечения.

"С большой грустью и печалью я должен сообщить, что актёр Томас Эдвард Сайзмор в возрасте 61 года мирно ушёл сегодня из жизни", — приводит его слова Variety.

За свою актёрскую карьеру Том Сайзмор успел поработать почти в сотне проектов. Помимо фильмов "Спасти рядового Райана", "Схватка" и "Уайетт Эрп" он также снимался в таких картинах, как "Пёрл-Харбор", "Чёрный ястреб", "Ситцевое небо", "Атомика", "Поторопись", "Бермудский остров" и других.