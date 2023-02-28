Умер сценарист фильма "Белые росы" Алексей Дударев

Известный советский и белорусский сценарист и драматург Алексей Дударев умер на 73-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры Белоруссии.

"27 февраля 2023 г. на 73-м году ушёл из жизни белорусский сценарист и драматург, лауреат Государственной премии СССР, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь, председатель Белорусского союза театральных деятелей, автор незабываемых "Белых рос" и "Рядовых" Алексей Ануфриевич Дударев", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале Минкульта страны.