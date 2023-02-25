Ведущая артистка театра имени Гоголя Светлана Брагарник умерла в возрасте 78 лет

Народная артистка России Светлана Брагарник скончалась в возрасте 78 лет. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Московского драматического театра имени Н.В. Гоголя, который с 2013 по 2022 год носил название "Гоголь-центр". Брагарник же служила там с 1972 года.

О причинах смерти, дате и месте прощания с артисткой пока не сообщается.

Светлана Михайловна Брагарник родилась в Сахалинской области в 1944 году. Актёрскому мастерству обучалась в ГИТИСе. С 1968 по 1971 год работала в Московском областном драматическом театре имени А.Н. Островского, позднее — служила в Московском драматическом театре имени Н.В. Гоголя и "Гоголь-центре". Снималась в фильмах "Следствие ведут Знатоки", "Порох", "Сатана", "Игры в подкидного", "Одинокое небо". Брагарник награждена орденом "Знак Почёта" и орденом Дружбы, призом за лучшую женскую роль фестиваля "Кинотавр" и премией "Золотая лира".