"Родина — это семья". Митинг-концерт в "Лужниках" в деталях
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
25 февраля, 13:22

Ведущая артистка театра имени Гоголя Светлана Брагарник умерла в возрасте 78 лет

<p>Светлана Брагарник. Обложка © VK /<a href="https://vk.com/gogolcenter?z=photo-45280088_456239642/album-45280088_00/rev" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> "Гоголь-центр"</a></p>

Светлана Брагарник. Обложка © VK / "Гоголь-центр"

Народная артистка России Светлана Брагарник скончалась в возрасте 78 лет. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Московского драматического театра имени Н.В. Гоголя, который с 2013 по 2022 год носил название "Гоголь-центр". Брагарник же служила там с 1972 года.

О причинах смерти, дате и месте прощания с артисткой пока не сообщается.

Светлана Михайловна Брагарник родилась в Сахалинской области в 1944 году. Актёрскому мастерству обучалась в ГИТИСе. С 1968 по 1971 год работала в Московском областном драматическом театре имени А.Н. Островского, позднее — служила в Московском драматическом театре имени Н.В. Гоголя и "Гоголь-центре". Снималась в фильмах "Следствие ведут Знатоки", "Порох", "Сатана", "Игры в подкидного", "Одинокое небо". Брагарник награждена орденом "Знак Почёта" и орденом Дружбы, призом за лучшую женскую роль фестиваля "Кинотавр" и премией "Золотая лира".

Умерла вторая жена Владимира Высоцкого, актриса и сценаристка Людмила Абрамова

Умерла вторая жена Владимира Высоцкого, актриса и сценаристка Людмила Абрамова

Ранее Лайф сообщал о смерти ведущего артиста "Ленкома" Бориса Чунаева. Актёр обрёл известность благодаря игре в спектаклях "Тиль", "Поминальная молитва", "Диктатура совести", "Пролетая над гнездом кукушки" ("Затмение"), "Юнона и Авось".

Наталья Исакова
  • Новости
  • Утраты
  • Кино и сериалы
  • Общество
  • Поп-культура и Развлечения

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров