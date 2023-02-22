Умер ведущий артист "Ленкома" Борис Чунаев

В возрасте 84 лет из жизни ушёл Заслуженный артист РСФСР, советский и российский актёр театра и кино Борис Чунаев. Об этом сообщили в театре "Ленком Марка Захарова"

"Сегодня пришло тяжелое известие. На 85 году жизни умер Борис Николаевич Чунаев, заслуженный артист РСФСР, ведущий артист нашего театра, яркий талантливый исполнитель ролей в легендарных спектаклях Марка Захарова и других", — говорится на сайте театра.

Борис Чунаев родился 22 апреля 1937 года в Москве. В 1963 году дебютировал на профессиональной сцене в спектакле "Большая руда" в Молодёжном театре ЦДКЖ. В 1967 году окончил Школу-студию МХАТ и был принят в труппу Московского театра имени Ленинского комсомола (с 1991 года — "Ленком"). Актёр обрёл известность благодаря игре в спектаклях "Тиль", "Поминальная молитва", "Диктатура совести", "Пролетая над гнездом кукушки" ("Затмение"), "Юнона и Авось".