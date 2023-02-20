Умер призёр Олимпийских игр и трёхкратный чемпион мира по лёгкой атлетике Грег Фостер
Грег Фостер в 1984 году. Обложка © Wikipedia
Американский легкоатлет, призёр Олимпийских игр 1984 года в беге на 110 метров с барьерами Грег Фостер скончался в возрасте 64 лет. Об этом сообщает телеканал NBC.
В 2016 году Фостеру диагностировали амилоидоз (нарушение белкового обмена), после чего он прошёл курс химиотерапии. В 2020 году американцу сделали пересадку сердца.
Фостер завоевал серебро на Олимпийских играх 1984 года в Лос-Анджелесе, также он имеет три победы на чемпионатах мира (1983, 1987, 1991). В 1991 году американец стал чемпионом мира в помещении в беге на 60 метров с барьерами. Кроме того, Фостер побеждал на Играх доброй воли 1986 года, которые проходили в Москве.
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