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20 февраля, 19:10

Умер призёр Олимпийских игр и трёхкратный чемпион мира по лёгкой атлетике Грег Фостер

<p>Грег Фостер в 1984 году. Обложка © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80,_%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%B3" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Грег Фостер в 1984 году. Обложка © Wikipedia

Американский легкоатлет, призёр Олимпийских игр 1984 года в беге на 110 метров с барьерами Грег Фостер скончался в возрасте 64 лет. Об этом сообщает телеканал NBC.

В 2016 году Фостеру диагностировали амилоидоз (нарушение белкового обмена), после чего он прошёл курс химиотерапии. В 2020 году американцу сделали пересадку сердца.

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Фостер завоевал серебро на Олимпийских играх 1984 года в Лос-Анджелесе, также он имеет три победы на чемпионатах мира (1983, 1987, 1991). В 1991 году американец стал чемпионом мира в помещении в беге на 60 метров с барьерами. Кроме того, Фостер побеждал на Играх доброй воли 1986 года, которые проходили в Москве.

Ранее Лайф писал о смерти старейшего на Земле участника Олимпийских игр. Уругваец Феликс Сьерра выступал ещё на всемирных соревнованиях в 1948 году в Лондоне. Он умер в возрасте 107 лет.

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Иван Косицын
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