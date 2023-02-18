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18 февраля, 11:34

Скончался спортивный комментатор Владимир Писаревский

В возрасте 87 лет умер спортивный комментатор Владимир Писаревский. Об этом рассказала его дочь Анастасия Писаревская. Она сообщила, что отец скончался утром 18 февраля в 81-й больнице города Москвы.

"Заразился коронавирусом две недели назад. Ослаб, упал, приехала скорая, констатировала ковид. В течение недели чувствовал себя относительно нормально, потом снова упал", — рассказала она в беседе с ТАСС.

Дочь комментатора добавила, что после госпитализации врачи диагностировали у него ишемический инсульт. Последствия были лёгкими и его даже хотели выписать, но внезапно случилась кишечная непроходимость. Ему провели операцию, он вышел из наркоза, но через полдня снова попал в реанимацию в критическом состоянии. Предварительно, прощание с Писаревским пройдёт 21 февраля, его похоронят на Ваганьковском кладбище.

Умер бывший концертный директор Киркорова

Умер бывший концертный директор Киркорова

В прошлом Писаревский был хоккеистом, в 1950-е годы он играл за московское "Динамо", воскресенский "Химик", челябинский "Трактор". После завершения спортивной карьеры работал на Гостелерадио СССР, радио "Маяк" и телеканале "ТВ-6". Имеет звание заслуженного работника культуры РФ.

Ранее Лайф писал о том, что 18 февраля умерла бывшая супруга певца Владимира Высоцкого, актриса и сценаристка Людмила Абрамова.

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YouTube / Russia Hockey

Илья Суриков
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