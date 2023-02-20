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20 февраля, 14:34

Умер 20-летний призёр чемпионата Европы по пляжному волейболу Иван Осипов

<p>Иван Осипов. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/volleyVFV" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Всероссийская федерация волейбола</a></p>

Иван Осипов. Обложка © t.me / Всероссийская федерация волейбола

В Краснодарском крае в возрасте 20 лет скончался бронзовый призёр юношеского чемпионата Европы по пляжному волейболу Иван Осипов. Об этом сообщили во Всероссийской федерации волейбола.

"Шесть дней назад Ваня попал в страшную аварию и всё это время боролся за жизнь в коме. Врачи не смогли спасти парня. Выражаем искренние соболезнования семье и близким", — говорится в сообщении пресс-службы.

В 2019 году Осипов завоевал бронзовую медаль юношеского чемпионата Европы, выступая за российскую сборную в паре с Анатолием Василенко.

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Ранее Лайф сообщал, что в Бельгии во время матча скончался 25-летний футболист Арне Эспил. Спортсмена пытались спасти по дороге в больницу, но не успели.

Ирина Фальке
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