Умер 20-летний призёр чемпионата Европы по пляжному волейболу Иван Осипов

В Краснодарском крае в возрасте 20 лет скончался бронзовый призёр юношеского чемпионата Европы по пляжному волейболу Иван Осипов. Об этом сообщили во Всероссийской федерации волейбола.

"Шесть дней назад Ваня попал в страшную аварию и всё это время боролся за жизнь в коме. Врачи не смогли спасти парня. Выражаем искренние соболезнования семье и близким", — говорится в сообщении пресс-службы.

В 2019 году Осипов завоевал бронзовую медаль юношеского чемпионата Европы, выступая за российскую сборную в паре с Анатолием Василенко.