"Удивительный человек": Экс-худрука театра имени Гоголя потрясла смерть актрисы Светланы Брагарник

Бывший худрук Московского драматического театра имени Н. В. Гоголя Сергей Яшин назвал большой потерей смерть актрисы Светланы Брагарник. На протяжении долгих лет артистка играла почти во всех его постановках, причём чаще всего ей доставались главные роли.

"Многие годы мы творчески были связаны, и общение с ней как с замечательной артисткой и как удивительным человеком, конечно, было радостью. Работать с ней было интересно", — приводит слова Яшина телеканал "360".

Он добавил, что Брагарник обожала работать и всегда с удовольствием принимала участие в самых разнообразных творческих проектах.