Умер старейший аниматор Disney и сценарист "Короля Льва" Барни Мэттинсон

Американский аниматор и режиссёр, а также сценарист мультфильмов "Король Лев" и "Аладдин" Барни Мэттинсон скончался в возрасте 87 лет. Об этом сообщает Deadline.

Мэттинсон стал последним штатным сотрудником Walt Disney Studios, который работал в годы, когда сам Уолт Дисней возглавлял компанию. С шести лет будущий аниматор знал, чем будет заниматься в жизни. В 1953 году ему посчастливилось присоединиться к команде известного мультипликатора, а в 2008 году он был удостоен звания "Легенда Диснея".

"В 18 лет он последовал за своей мечтой работать в Walt Disney Animation Studios и почти 70 лет он жил этой мечтой каждый день, вдохновляя всех нас", — сказал режиссёр "Райи и последнего дракона" Дон Холл.

Мэттинсон известен как один из основных сценаристов проектов Disney, в том числе "Аладдина", "Красавицы и чудовища", "Короля Льва" и "Тарзана". До самой смерти аниматор продолжал работать, оставаясь в должности консультанта по мультипликационным сюжетам.