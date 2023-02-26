Умер старший брат Мадонны
Старший брат Мадонны Энтони Джерард Чикконе умер на 67-м году жизни
Энтони Чикконе. Фото © pagesix.com / Traverse County Sheriffs Department
В возрасте 66 лет умер старший брат Мадонны Энтони Джерард Чикконе. Об этом сообщил муж сестры певицы Мелани Чикконе Джо Генри, не называя причину смерти.
"Мой шурин Энтони Джерард Чикконе покинул земной мир вчера вечером. Я знал его с 15 лет... Он был сложным человеком, и, видит бог, мы запутались на мгновенье, что свойственно настоящим братьям. Но я любил его и понимал лучше, чем иногда показывал. Беды проходят, а семья остаётся", — написал он в одной из социальных сетей.
Лайф писал о смерти американской актрисы Ракель Уэлч, ей было 82 года. Она стала известна благодаря ролям в фильмах "Фантастическое путешествие", "Миллион лет до нашей эры", "Голый пистолет", "Ослеплённый желаниями" и "Три мушкетёра".