Умер старший брат Мадонны

"Мой шурин Энтони Джерард Чикконе покинул земной мир вчера вечером. Я знал его с 15 лет... Он был сложным человеком, и, видит бог, мы запутались на мгновенье, что свойственно настоящим братьям. Но я любил его и понимал лучше, чем иногда показывал. Беды проходят, а семья остаётся", — написал он в одной из социальных сетей.