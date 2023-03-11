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11 марта, 18:29

Покинутый всеми актёр из "Улиц разбитых фонарей" умер после продолжительной болезни

Умер актёр из "Улиц разбитых фонарей" и "Тайн следствия" Владимир Акимов

<p>Владимир Акимов. Кадр из фильма "Гончие"</p>

Владимир Акимов. Кадр из фильма "Гончие"

Актёр из известных российских ментовских сериалов "Улицы разбитых фонарей" и "Тайны следствия" Владимир Акимов умер в возрасте 59 лет. До своего дня рождения он не дожил буквально полтора месяца, гласит запись на главном портале об артистах и актёрах "Кино-театр.ру".

Акимов скончался ещё 1 марта, однако известно о трагедии стало лишь сейчас. Причина смерти актёра не называется. Коллега Акимова Виктор Гахов подтвердил его смерть после продолжительной болезни и рассказал, что на прощание с актёром пришло всего семь человек.

"Это ужасно. Человек, который откликался на любую просьбу, добрейший, талантливый во всём, настоящий друг. Больше слов нет. Царствие небесное", написал Гахов на своей странице во "ВКонтакте".

Названа дата похорон главреда "Бюллетеня кинопрокатчика", который умер в 36 лет

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Ранее после продолжительной болезни на 74-м году жизни умер супруг известной создательницы детективов Дарьи Донцовой, доктор психологических наук и академик РАН Александр Донцов.

Андрей Бражников
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