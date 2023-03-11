Покинутый всеми актёр из "Улиц разбитых фонарей" умер после продолжительной болезни

Актёр из известных российских ментовских сериалов "Улицы разбитых фонарей" и "Тайны следствия" Владимир Акимов умер в возрасте 59 лет. До своего дня рождения он не дожил буквально полтора месяца, гласит запись на главном портале об артистах и актёрах "Кино-театр.ру".

Акимов скончался ещё 1 марта, однако известно о трагедии стало лишь сейчас. Причина смерти актёра не называется. Коллега Акимова Виктор Гахов подтвердил его смерть после продолжительной болезни и рассказал, что на прощание с актёром пришло всего семь человек.

"Это ужасно. Человек, который откликался на любую просьбу, добрейший, талантливый во всём, настоящий друг. Больше слов нет. Царствие небесное", — написал Гахов на своей странице во "ВКонтакте".