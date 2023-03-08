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8 марта, 17:30

Муж писательницы Дарьи Донцовой умер после тяжёлой болезни

<p>Александр Донцов. Обложка © <a href="http://www.psy.msu.ru/people/dontsov.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">psy.msu.ru</a></p>

Александр Донцов. Обложка © psy.msu.ru

После продолжительной болезни на 74-м году жизни умер супруг известной создательницы детективов Дарьи Донцовой, доктор психологических наук и академик РАН Александр Донцов. О трагедии сообщила бренд-менеджер писательницы Анна Павлиева.

"8 марта 2023 года после тяжёлой, продолжительной болезни отошёл к Господу Донцов Александр Иванович, доктор наук, профессор факультета психологии МГУ, академик РАН", — написала она в телеграм-канале.

Павлиева добавила, что о месте и дате отпевания Донцова сообщит позже. Причина смерти мужчины не раскрывается, однако, согласно данным из открытых источников, долгое время он страдал от рака кишечника.

Александр Донцов является автором и соавтором более 250 научных трудов по различным отраслям психологии. Ряд из них переведён на иностранные языки. Со звездой российских детективов он расписался в 1989 году, а через три года в семье родилась дочь Мария. Сама Донцова неоднократно признавалась, что ей очень повезло с супругом. Особенно она это чувствовала, когда боролась с онкологией и нуждалась в поддержке.

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Наталья Исакова
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