Муж писательницы Дарьи Донцовой умер после тяжёлой болезни

Павлиева добавила, что о месте и дате отпевания Донцова сообщит позже. Причина смерти мужчины не раскрывается, однако, согласно данным из открытых источников, долгое время он страдал от рака кишечника.

Александр Донцов является автором и соавтором более 250 научных трудов по различным отраслям психологии. Ряд из них переведён на иностранные языки. Со звездой российских детективов он расписался в 1989 году, а через три года в семье родилась дочь Мария. Сама Донцова неоднократно признавалась, что ей очень повезло с супругом. Особенно она это чувствовала, когда боролась с онкологией и нуждалась в поддержке.