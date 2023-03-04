Умер 100-летний журналист, который спас рукопись "Доктора Живаго"
Умер 100-летний журналист Д'Анджело, который вывез из СССР рукопись "Доктора Живаго"
Серджио Д'Анджело. Фото © nlobooks.ru
Умер 100-летний итальянский журналист Серджо Д'Анджело, который в 1956 году вывез из СССР рукопись романа Бориса Пастернака "Доктор Живаго" и тем самым спас произведение. О его смерти сообщает итальянское агентство Ansa со ссылкой на его дочь Франческу.
Д'Анджело скончался в окружении семьи в своём доме в Сан-Мартино-аль-Чимино. Дочь уточнила, что торжественной панихиды не будет.
Журналист работал в Москве на радио и получил просьбу от представителя итальянской компартии Джанджакомо Фельтринелли найти русские произведения, которые могут быть интересны западной публике. Узнав о завершении романа Пастернака, Д'Анджело приехал к нему в Переделкино и попросил разрешения издать его новую книгу в Италии.
"Вы меня пригласили взглянуть в лицо собственной казни", — ответил на это Пастернак, который к тому времени успел получить многочисленные отказы в советских издательствах. Тем не менее в итоге писатель согласился, и в ноябре 1956 года Д'Анджело вывез рукопись. "Доктор Живаго" был представлен итальянским читателям уже в 1957 году, а в 1958-м Пастернак удостоился Нобелевской премии за свой роман.
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