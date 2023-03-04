Умер 100-летний журналист, который спас рукопись "Доктора Живаго"

Умер 100-летний итальянский журналист Серджо Д'Анджело, который в 1956 году вывез из СССР рукопись романа Бориса Пастернака "Доктор Живаго" и тем самым спас произведение. О его смерти сообщает итальянское агентство Ansa со ссылкой на его дочь Франческу.

Д'Анджело скончался в окружении семьи в своём доме в Сан-Мартино-аль-Чимино. Дочь уточнила, что торжественной панихиды не будет.

Журналист работал в Москве на радио и получил просьбу от представителя итальянской компартии Джанджакомо Фельтринелли найти русские произведения, которые могут быть интересны западной публике. Узнав о завершении романа Пастернака, Д'Анджело приехал к нему в Переделкино и попросил разрешения издать его новую книгу в Италии.