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4 марта, 09:23

Умер 100-летний журналист, который спас рукопись "Доктора Живаго"

Умер 100-летний журналист Д'Анджело, который вывез из СССР рукопись "Доктора Живаго"

<p>Серджио Д&#x27;Анджело. Фото © <a href="https://www.nlobooks.ru/persons/9797/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">nlobooks.ru</a></p>

Серджио Д'Анджело. Фото © nlobooks.ru

Умер 100-летний итальянский журналист Серджо Д'Анджело, который в 1956 году вывез из СССР рукопись романа Бориса Пастернака "Доктор Живаго" и тем самым спас произведение. О его смерти сообщает итальянское агентство Ansa со ссылкой на его дочь Франческу.

Д'Анджело скончался в окружении семьи в своём доме в Сан-Мартино-аль-Чимино. Дочь уточнила, что торжественной панихиды не будет.

Журналист работал в Москве на радио и получил просьбу от представителя итальянской компартии Джанджакомо Фельтринелли найти русские произведения, которые могут быть интересны западной публике. Узнав о завершении романа Пастернака, Д'Анджело приехал к нему в Переделкино и попросил разрешения издать его новую книгу в Италии.

"Вы меня пригласили взглянуть в лицо собственной казни", — ответил на это Пастернак, который к тому времени успел получить многочисленные отказы в советских издательствах. Тем не менее в итоге писатель согласился, и в ноябре 1956 года Д'Анджело вывез рукопись. "Доктор Живаго" был представлен итальянским читателям уже в 1957 году, а в 1958-м Пастернак удостоился Нобелевской премии за свой роман.

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Андрей Бражников
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