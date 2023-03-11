Названа дата похорон главреда "Бюллетеня кинопрокатчика", который умер в 36 лет
Главреда "Бюллетеня кинопрокатчика" Нечаева похоронят 12 марта в Саратовской области
Александр Нечаев. Обложка © Бюллетень кинопрокатчика
Главного редактора журнала "Бюллетень кинопрокатчика" Александра Нечаева похоронят 12 марта на родине в Саратовской области. Отпевание пройдёт в селе Кошели Воскресенского района. Позднее его коллеги организуют в Москве памятное мероприятие.
"Отпевание состоится в 10:00 в селе Кошели Воскресенского района. Похороны на местном кладбище начнутся в 12:00. Позднее в Москве пройдёт памятное мероприятие, посвящённое нашему коллеге. О дате, месте и времени проведения будет сообщено отдельно", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале издания.
Александр Нечаев умер 8 марта в Ташкенте от хронической сердечно-лёгочной недостаточности. Ему было всего 36 лет. Журналист долгое время работал в саратовском филиале "Комсомольской правды", писал для "Российской газеты". В "Бюллетени кинопрокатчика" работал последние годы.