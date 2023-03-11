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11 марта, 15:01

Названа дата похорон главреда "Бюллетеня кинопрокатчика", который умер в 36 лет

Главреда "Бюллетеня кинопрокатчика" Нечаева похоронят 12 марта в Саратовской области

<p>Александр Нечаев. Обложка © <a href="https://t.me/kinometro" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Бюллетень кинопрокатчика</a></p>

Александр Нечаев. Обложка © Бюллетень кинопрокатчика

Главного редактора журнала "Бюллетень кинопрокатчика" Александра Нечаева похоронят 12 марта на родине в Саратовской области. Отпевание пройдёт в селе Кошели Воскресенского района. Позднее его коллеги организуют в Москве памятное мероприятие.

"Отпевание состоится в 10:00 в селе Кошели Воскресенского района. Похороны на местном кладбище начнутся в 12:00. Позднее в Москве пройдёт памятное мероприятие, посвящённое нашему коллеге. О дате, месте и времени проведения будет сообщено отдельно", говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале издания.

Муж писательницы Дарьи Донцовой умер после тяжёлой болезни

Муж писательницы Дарьи Донцовой умер после тяжёлой болезни

Александр Нечаев умер 8 марта в Ташкенте от хронической сердечно-лёгочной недостаточности. Ему было всего 36 лет. Журналист долгое время работал в саратовском филиале "Комсомольской правды", писал для "Российской газеты". В "Бюллетени кинопрокатчика" работал последние годы.


Матвей Константинов
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