Названа дата похорон главреда "Бюллетеня кинопрокатчика", который умер в 36 лет

Главного редактора журнала "Бюллетень кинопрокатчика" Александра Нечаева похоронят 12 марта на родине в Саратовской области. Отпевание пройдёт в селе Кошели Воскресенского района. Позднее его коллеги организуют в Москве памятное мероприятие.

"Отпевание состоится в 10:00 в селе Кошели Воскресенского района. Похороны на местном кладбище начнутся в 12:00. Позднее в Москве пройдёт памятное мероприятие, посвящённое нашему коллеге. О дате, месте и времени проведения будет сообщено отдельно", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале издания.