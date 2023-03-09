Названа причина смерти 36-летнего главреда издания "Бюллетень кинопрокатчика"

Причиной смерти 36-летнего главного редактора издания "Бюллетень кинопрокатчика" Александра Нечаева стала хроническая сердечно-лёгочная недостаточность. Об этом сообщила в четверг прокуратура Узбекистана, где и скончался журналист.

"Согласно предварительному заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть Нечаева наступила в результате хронической сердечно-лёгочной недостаточности и ишемической болезни сердца. При осмотре тела каких-либо телесных повреждений и увечий не выявлено", — сообщили в ведомстве.

О смерти Александра Нечаева стало известно 8 марта. Он долгое время работал в филиале "Комсомольской правды" в Саратове, писал для "Российской газеты", его специализацией была культура, а большой любовью — кино. Последние годы Нечаев занимал должность главреда портала "Бюллетень кинопрокатчика", который анализирует статистику российского кинорынка.