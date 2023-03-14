7 утренних ритуалов, которые помогут начать день правильно

Правильно проведённое утро — это ключ к продуктивному и успешному дню. Ведь именно в этот короткий период вы распределяете энергию и поднимаете настроение, которые будут с вами до вечера. Простые ритуалы, которые мы для вас подготовили, помогут правильно начинать каждый день и легко добиваться поставленных целей.

Прохладный душ

Принятие прохладного душа утром поможет разбудить организм и подготовиться к трудовым будням. Помимо очевидных физических плюсов вроде улучшения кровообращения и иммунной системы этот утренний ритуал помогает сфокусироваться, снижает стресс и повышает концентрацию. Попробуйте начать свой день с прохладного душа и прямо в ванной ощутите, как вас переполняет энергией и продуктивностью.

7 привычек, чтобы жить лучше. Фото © Shutterstock

Осознанный завтрак

Завтрак — это важный ритуал, который помогает получить необходимую энергию на весь день. Старайтесь выбирать здоровые продукты. Фрукты, овощи, яйца и овсянку, которые помогут чувствовать себя более энергичным и активным до самого вечера. И важно сделать из завтрака именно ритуал, а не пункт из списка дел вроде "закинуть в рот всё, что было в холодильнике". Так не получится подготовить тело и ум к новым задачам.

Как стать энергичным и успешным на весь день. Фото © Shutterstock

Медитация

Это мощный инструмент для управления своими мыслями и эмоциями. Именно утром она поможет успокоить ум и настроиться на продуктивный день. Кроме того, время, проведённое наедине со своими мыслями, избавит от стресса и повысит уровень счастья и удовлетворённости жизнью. Найдите тихое место, сядьте с закрытыми глазами и сфокусируйтесь на дыхании. Попробуйте медитировать по 5–10 минут каждое утро и почувствуйте, как настроение и продуктивность улучшаются.

Планирование дня

Перед работой потратьте несколько минут на составление списка задач и планов на день. Это поможет организовать день так, чтобы он был максимально продуктивным. Плюс так не забудете ничего важного. Задача со звёздочкой, конечно. Но, если у вас выйдет хотя бы пару недель придерживаться этого "ритуала", осознаете, какое сильное влияние он оказал на вашу жизнь.

Утренние ритуалы для продуктивного дня. Фото © Shutterstock

Утренняя зарядка

Утренняя зарядка — ещё один эффективный способ поднять настроение и уровень энергии перед началом рабочего дня. Необязательно устраивать интенсивные часовые кроссы. Достаточно выбрать для себя простые и эффективные упражнения на растяжку, кардио или йогу. Такой ритуал поможет держать тело в тонусе, а вас наполнит хорошим настроением и желанием покорять мир.

Чтение

Развиваем свои когнитивные навыки в самом начале дня. Утреннее чтение поможет окончательно проснуться и подготовиться к творческой работе. Выберите книгу или статью по интересующей теме и погрузитесь в мир новых знаний. Уже вскоре, если начнёте практиковать этот ритуал ежедневно, заметите, как ваша креативность развивается, а фантазия бьёт ключом.

Как правильно начинать день. Фото © Shutterstock

Позитивное мышление

Вообще, хорошо бы было распространить эту практику на всю жизнь. Но давайте начнем хотя бы с небольших утренних перерывов. Попробуйте каждый день после пробуждения повторять вслух или про себя позитивные мантры или утверждения. Они помогут оставаться в позитивном настроении до самого вечера.