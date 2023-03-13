С помощью нейросетей районы Москвы превратили в людей, и они великолепны
Сегодня работать художникам стало одновременно и проще, и интереснее. С помощью искусственного интеллекта творчество вышло на новый уровень. Только посмотрите на эти шедевры.
Как только в руки к по-настоящему талантливым людям попадает помощник в виде нейросети, можно не сомневаться — в итоге получится бомба. В прошлый раз мы показывали, как искусственный интеллект видит города России в образе людей. В этот раз художница-экспериментатор Диля в своём паблике в социальных сетях представила поклонникам творчества изображения хуманизированных районов Москвы, которые создавала вместе с нейросетями. Какими конкретно, девушка не уточняет, но мы уверены, что Midjourney тоже поучаствовала в проекте. Интересно посмотреть, что получилось? Тогда показываем!
Как нейросеть видит районы столицы: Ховрино, Капотня, Перово. Изображение © Vk.com / di_lirium
Образ каждого персонажа уникален и не похож на других. Автор попыталась передать не только особенности названия, но и колорит проживающих в разных районах Москвы людей. Кто-то "на пафосе", другие более приветливые и добродушные на вид, а третьи, наоборот, словно что-то скрывают и кажутся загадочными.
Хуманизированные районы Москвы: Чертаново, Пресненский, Коньково. Изображение © Vk.com / di_lirium
Районы Москвы Останкино, Братеево и Таганка в обличии людей. Изображение © Vk.com / di_lirium
Интересно и то, что представленные персонажи разного пола и возраста, предпочитают свой стиль в одежде. Каждый завуалированно несёт отсылку к своему району: стоит на фоне важной постройки или места, достопримечательности.
С помощью нейросети "оживили" районы Москвы: Марьино, Бибирево, Измайлово. Изображение © Vk.com / di_lirium
Районы Москвы в образе людей, созданные с помощью нейросети: Гольяново, Митино, Бутово. Изображение © Vk.com / di_lirium
Понравились ли вам работы, созданные совместно человеком и роботом? Нам кажется, что получилось довольно интересно. К сожалению, не все районы столицы пока ещё удостоились своего "аватара", но это дело поправимое.
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Vk.com / di_lirium