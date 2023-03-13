С помощью нейросетей районы Москвы превратили в людей, и они великолепны

Как только в руки к по-настоящему талантливым людям попадает помощник в виде нейросети, можно не сомневаться — в итоге получится бомба. В прошлый раз мы показывали, как искусственный интеллект видит города России в образе людей. В этот раз художница-экспериментатор Диля в своём паблике в социальных сетях представила поклонникам творчества изображения хуманизированных районов Москвы, которые создавала вместе с нейросетями. Какими конкретно, девушка не уточняет, но мы уверены, что Midjourney тоже поучаствовала в проекте. Интересно посмотреть, что получилось? Тогда показываем!

Как нейросеть видит районы столицы: Ховрино, Капотня, Перово. Изображение © Vk.com / di_lirium

Образ каждого персонажа уникален и не похож на других. Автор попыталась передать не только особенности названия, но и колорит проживающих в разных районах Москвы людей. Кто-то "на пафосе", другие более приветливые и добродушные на вид, а третьи, наоборот, словно что-то скрывают и кажутся загадочными.

Хуманизированные районы Москвы: Чертаново, Пресненский, Коньково. Изображение © Vk.com / di_lirium

Районы Москвы Останкино, Братеево и Таганка в обличии людей. Изображение © Vk.com / di_lirium

Интересно и то, что представленные персонажи разного пола и возраста, предпочитают свой стиль в одежде. Каждый завуалированно несёт отсылку к своему району: стоит на фоне важной постройки или места, достопримечательности.

С помощью нейросети "оживили" районы Москвы: Марьино, Бибирево, Измайлово. Изображение © Vk.com / di_lirium

Районы Москвы в образе людей, созданные с помощью нейросети: Гольяново, Митино, Бутово. Изображение © Vk.com / di_lirium