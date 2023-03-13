10 работ настолько талантливых творцов, что обычные люди просто не в состоянии оценить их дар

Нет ничего субъективнее, чем искусство. Но даже если так — эти авторы получают негативных отзывов, пусть и "субъективных", куда больше, чем добрых. Почему? Посмотрите их работы и постарайтесь понять!