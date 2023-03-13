10 работ настолько талантливых творцов, что обычные люди просто не в состоянии оценить их дар
Нет ничего субъективнее, чем искусство. Но даже если так — эти авторы получают негативных отзывов, пусть и "субъективных", куда больше, чем добрых. Почему? Посмотрите их работы и постарайтесь понять!
Скульптура из переработанных картонных коробок и бумажных пакетов
Авторы: Сью Беатрис и Энди Гертлер
Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Home for Peculiar Artists, Andy Gertler
Аппликация из настоящих кленовых листьев
Автор: Аасен Стивенсон
Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Home for Peculiar Artists, Aasen Stephenson
Украшение для дома в технике витража
Автор: Джейми Уоллер
Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Home for Peculiar Artists, Jami Waller
Коврики ручной работы в виде листьев монстеры
Автор: Лора Михайлова
Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Home for Peculiar Artists, Lora Mihaylova
Картина маслом в стиле гиперреализма
Автор: Ян Бертолуччи
Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Ian Bertolucci
Вязаный зонтик
Автор: notjustfornanas
Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / notjustfornanas
Бисквитный торт с прослойкой из манго и сыра
Автор: Жаклин Йонг
Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Home for Peculiar Artists, Jacqueline Yong
Украшение на окно со стеклянными бусами
Автор: Нэнси Андерсон
Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Home for Peculiar Artists, Nancy Anderson
Сэндвич с зефиркой из полимерной глины
Автор: Уимси Вандерер
Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Home for Peculiar Artists
Радужные еноты!
Автор: Элисса Балтцер
Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Home for Peculiar Artists, Elissa Baltzer
Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Home for Peculiar Artists, Aasen Stephenson, Jami Waller