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13 марта, 07:30

10 работ настолько талантливых творцов, что обычные люди просто не в состоянии оценить их дар

Нет ничего субъективнее, чем искусство. Но даже если так — эти авторы получают негативных отзывов, пусть и "субъективных", куда больше, чем добрых. Почему? Посмотрите их работы и постарайтесь понять!

Скульптура из переработанных картонных коробок и бумажных пакетов

Авторы: Сью Беатрис и Энди Гертлер

Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Home for Peculiar Artists, Andy Gertler

Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Home for Peculiar Artists, Andy Gertler

Аппликация из настоящих кленовых листьев

Автор: Аасен Стивенсон

Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Home for Peculiar Artists, Aasen Stephenson

Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Home for Peculiar Artists, Aasen Stephenson

Украшение для дома в технике витража

Автор: Джейми Уоллер

Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Home for Peculiar Artists, Jami Waller

Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Home for Peculiar Artists, Jami Waller

Коврики ручной работы в виде листьев монстеры

Автор: Лора Михайлова

Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Home for Peculiar Artists, Lora Mihaylova

Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Home for Peculiar Artists, Lora Mihaylova

Картина маслом в стиле гиперреализма

Автор: Ян Бертолуччи

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Ian Bertolucci

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Ian Bertolucci

Вязаный зонтик

Автор: notjustfornanas

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / notjustfornanas

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / notjustfornanas

Бисквитный торт с прослойкой из манго и сыра

Автор: Жаклин Йонг

Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Home for Peculiar Artists, Jacqueline Yong

Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Home for Peculiar Artists, Jacqueline Yong

Украшение на окно со стеклянными бусами

Автор: Нэнси Андерсон

Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Home for Peculiar Artists, Nancy Anderson

Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Home for Peculiar Artists, Nancy Anderson

Сэндвич с зефиркой из полимерной глины

Автор: Уимси Вандерер

Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Home for Peculiar Artists

Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Home for Peculiar Artists

Радужные еноты!

Автор: Элисса Балтцер

Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Home for Peculiar Artists, Elissa Baltzer

Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Home for Peculiar Artists, Elissa Baltzer

10 всратых рукоделок, глядя на которые понимаешь, что аппликации в детском саду ещё цветочки

10 всратых рукоделок, глядя на которые понимаешь, что аппликации в детском саду ещё цветочки

Обложка ©

Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Home for Peculiar Artists, Aasen Stephenson, Jami Waller

Сергей Трофимов
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