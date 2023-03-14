Автор канала "Дневник хача" рассказал о тяжёлой жизни в США и тоске по России

Известный блогер и автор ютуб-канала "Дневник хача" Амиран Сардаров в новом видео рассказал о трудностях своей жизни в США и признался, что скучает по России.

"Жить здесь по-прежнему тяжело, я не отказываюсь от своих слов. Очень хочется увидеть своих друзей, маму, скучаешь просто по возможности легко по-русски поговорить. Я не переехал навсегда, Россия по-прежнему — мой дом. Никуда я не эмигрировал", — заметил Сардаров, который и ранее критиковал различные аспекты жизни в США.

Блогер также признался, что зачастую у него возникают трудности в процессе общения с местным населением на английском языке. Кроме того, он показал обстановку в своём жилище. Так, Сардаров показал, что заказывает еду в доставке, не моет посуду, а в квартире у него — "творческий бардак". Говоря о своих родных и близких, фотографии которых он показывал зрителям, блогер не смог сдержать слёз.