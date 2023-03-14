Причиной госпитализации Розенбаума в Красноярске стал тромб, пишут СМИ

Причиной госпитализации Александра Розенбаума в Красноярске стал тромб в ноге. Об этом пишет телеграм-канал Mash.

За медицинской помощью артист обратился сам, почувствовав недомогание. Врачи Красноярской межрайонной клинической больницы им. Н.С. Карповича провели осмотр и диагностировали тромбоз. В результате было решено прооперировать Розенбаума. Сейчас певец находится под наблюдением медиков.