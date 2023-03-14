Причиной госпитализации Розенбаума в Красноярске стал тромб, пишут СМИ
Mash: Розенбаум попал в больницу в Красноярске из-за тромба в ноге
Обложка © ТАСС / Руденко Богдан
Причиной госпитализации Александра Розенбаума в Красноярске стал тромб в ноге. Об этом пишет телеграм-канал Mash.
За медицинской помощью артист обратился сам, почувствовав недомогание. Врачи Красноярской межрайонной клинической больницы им. Н.С. Карповича провели осмотр и диагностировали тромбоз. В результате было решено прооперировать Розенбаума. Сейчас певец находится под наблюдением медиков.
О госпитализации Александра Розенбаума стало известно сегодня утром. Как писал Лайф, накануне у артиста был сольный концерт в Красноярске.