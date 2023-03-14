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14 марта, 06:41

Причиной госпитализации Розенбаума в Красноярске стал тромб, пишут СМИ

Mash: Розенбаум попал в больницу в Красноярске из-за тромба в ноге

<p>Обложка © ТАСС / Руденко Богдан</p>

Обложка © ТАСС / Руденко Богдан

Причиной госпитализации Александра Розенбаума в Красноярске стал тромб в ноге. Об этом пишет телеграм-канал Mash.

За медицинской помощью артист обратился сам, почувствовав недомогание. Врачи Красноярской межрайонной клинической больницы им. Н.С. Карповича провели осмотр и диагностировали тромбоз. В результате было решено прооперировать Розенбаума. Сейчас певец находится под наблюдением медиков.

О госпитализации Александра Розенбаума стало известно сегодня утром. Как писал Лайф, накануне у артиста был сольный концерт в Красноярске.

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Максим Плетнёв
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