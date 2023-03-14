Народный артист России, певец Александр Розенбаум попал в больницу во время гастролей в Красноярске, сообщает телеканал "Рен-ТВ" .

По словам источника, артист был госпитализирован в отделение сосудистой хирургии. При этом каких-либо подробностей о состоянии Розенбаума и точный диагноз не сообщаются. Отметим, что днём ранее он давал в городе сольный концерт.