Розенбаум попал в больницу во время гастролей в Красноярске
"Рен-ТВ": Александра Розенбаума госпитализировали после концерта в Красноярске
Народный артист России, певец Александр Розенбаум попал в больницу во время гастролей в Красноярске, сообщает телеканал "Рен-ТВ".
По словам источника, артист был госпитализирован в отделение сосудистой хирургии. При этом каких-либо подробностей о состоянии Розенбаума и точный диагноз не сообщаются. Отметим, что днём ранее он давал в городе сольный концерт.
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Ранее Лайф сообщал, что актёр Сергей Гармаш был вынужден обратиться за помощью к врачам. Позднее стало известно, что произошло это из-за беспокойства его супруги, а сам артист чувствует себя нормально.
ТАСС / Сергей Карпухин