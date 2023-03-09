К Сергею Гармашу приехала скорая помощь

По данным телеграм-канала, артисту вызвала медиков супруга. Врачи осмотрели актёра и, судя по всему, госпитализировать не стали. По крайней мере, сам Гармаш рассказал, что с ним всё в порядке и в больницу его не повезли. Диагноз артиста не уточняется.