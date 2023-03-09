К Сергею Гармашу приехала скорая помощь
SHOT: К актёру Сергею Гармашу приехала скорая помощь
Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин
К народному артисту России Сергею Гармашу приехала скорая помощь. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, артисту вызвала медиков супруга. Врачи осмотрели актёра и, судя по всему, госпитализировать не стали. По крайней мере, сам Гармаш рассказал, что с ним всё в порядке и в больницу его не повезли. Диагноз артиста не уточняется.
Ранее Гармаш заявил, что об успехе фильма "Чебурашка", где он сыграл Гену, говорит число посмотревших картину зрителей. Артист отметил, что получилось семейное кино, показавшее столь высокий результат.