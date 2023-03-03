Гармаш — об успехе "Чебурашки": Число зрителей говорит само за себя
Актёр Гармаш заявил, что об успехе "Чебурашки" говорит число посмотревших его зрителей
Сильнее всего об успехе российского фильма "Чебурашка" говорит то количество людей, которые посмотрели его в кинотеатрах. Об этом РИА "Новости" заявил актёр Сергей Гармаш, исполнивший одну из главных ролей в картине.
"Зачем мне считать оправданным или неоправданным успех, когда такое количество российских зрителей тратили на это деньги? Неужели это не говорит само за себя — такое количество людей? Это получилось семейное кино, которое показало такой результат", — отметил Гармаш.
Артист назвал интересным и профессиональным процесс съёмок фильма, который проходил в Сочи и Кисловодске.
Ранее Лайф рассказывал, что фильм "Чебурашка" собрал в кинотеатрах более шести миллиардов рублей с начала проката. Более того, картина стала самой кассовой в истории страны.
“Чебурашка”, режиссёр Дмитрий Дьяченко, сценаристы Виталий Шляппо, Василий Куценко / "Кинопоиск"