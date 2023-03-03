Гармаш — об успехе "Чебурашки": Число зрителей говорит само за себя

Сильнее всего об успехе российского фильма "Чебурашка" говорит то количество людей, которые посмотрели его в кинотеатрах. Об этом РИА "Новости" заявил актёр Сергей Гармаш, исполнивший одну из главных ролей в картине.

"Зачем мне считать оправданным или неоправданным успех, когда такое количество российских зрителей тратили на это деньги? Неужели это не говорит само за себя — такое количество людей? Это получилось семейное кино, которое показало такой результат", — отметил Гармаш.

Артист назвал интересным и профессиональным процесс съёмок фильма, который проходил в Сочи и Кисловодске.