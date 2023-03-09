Стало известно, зачем актёру Гармашу потребовалась скорая помощь

Актёр Сергей Гармаш обратился за помощью к врачам из-за обеспокоенной жены. Та сильно переживала за супруга после того, как ему стало плохо в собственной квартире. Об этом телеканалу "360" заявил представитель артиста Олег Будрин.

"Нормально себя чувствует, ничего страшного. Просто супруга испугалась, что он что-то съел по дороге", — отметил Будрин.

Артист 8 марта вернулся со съёмок, а представитель изначально подумал о том, что у него проблемы с сердцем. Он также заявил, что Гармаша не госпитализировали, однако если это произойдёт, то будет нормальным развитием событий.

"Даже если госпитализируют, при отравлении — это нормальная вещь. Промоют и отпустят. <…> Я думаю, всё нормально, всё в порядке", — добавил представитель артиста.