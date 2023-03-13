Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
13 марта, 13:37

Украинский фигурист попал в больницу в Москве при странных обстоятельствах и теперь спешит покинуть РФ

SHOT: Украинский фигурист Семко попал в больницу в Москве с ножевым ранением

В Москве с ножевым ранением госпитализировали украинского фигуриста Даниила Семко, который теперь в срочном порядке уезжает из России. Об этом пишет SHOT.

Спортсмен был доставлен в Боткинскую больницу, где у него диагностировали колотую рану правого бедра. Как рассказал сам фигурист, в районе Петровского парка он столкнулся с неизвестным, после чего почувствовал боль в бедре. Врачи вызвали полицию, но медиков Семко попытался убедить в том, что зацепился за чью-то сумку и сильно поцарапался. Теперь он в спешном порядке пытается покинуть Россию.

В Подмосковье парень зарезал 16-летнюю бывшую прямо у неё дома

В Подмосковье парень зарезал 16-летнюю бывшую прямо у неё дома

Ранее Лайф рассказывал, что первокурсник амурского института изрезал ножом двух девушек, ворвавшись к ним в комнату в общежитии.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Бобылев

Артур Белкин
  • Новости
  • Происшествия
  • Москва

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров