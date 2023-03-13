Украинский фигурист попал в больницу в Москве при странных обстоятельствах и теперь спешит покинуть РФ

В Москве с ножевым ранением госпитализировали украинского фигуриста Даниила Семко, который теперь в срочном порядке уезжает из России. Об этом пишет SHOT .

Спортсмен был доставлен в Боткинскую больницу, где у него диагностировали колотую рану правого бедра. Как рассказал сам фигурист, в районе Петровского парка он столкнулся с неизвестным, после чего почувствовал боль в бедре. Врачи вызвали полицию, но медиков Семко попытался убедить в том, что зацепился за чью-то сумку и сильно поцарапался. Теперь он в спешном порядке пытается покинуть Россию.