В Подмосковье парень зарезал 16-летнюю бывшую прямо у неё дома
В Подмосковье молодой человек зарезал свою бывшую. Фото © t.me / SHOT
В Подольске 18-летний молодой человек перерезал горло 16-летней экс-возлюбленной во время конфликта у неё в квартире, после чего попытался скрыться. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.
"10 марта 2023 года в квартире, расположенной в городе Подольске, обнаружена 16-летняя девушка с ножевым ранением в области шеи. Дверь в квартиру была заперта, лежащую на полу пострадашую обнаружили друзья, которые попали в квартиру через открытую дверь балкона и вызвали на место происшествия экстренные службы", — сообщает прокуратура области.
Девушка скончалась в машине скорой помощи. Подозреваемый задержан, в ближайшее время ему изберут меру пресечения. По данным SHOT, молодой человек ранее не был судим, официально нигде не работал. Дело возбуждено по статье "Убийство".
Ранее Лайф писал, что ревнивец из Башкирии зарезал бывшую и её нового парня, а после устроил смертельное ДТП. Преступник задержан.