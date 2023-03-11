В Подмосковье парень зарезал 16-летнюю бывшую прямо у неё дома

В Подольске 18-летний молодой человек перерезал горло 16-летней экс-возлюбленной во время конфликта у неё в квартире, после чего попытался скрыться. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

"10 марта 2023 года в квартире, расположенной в городе Подольске, обнаружена 16-летняя девушка с ножевым ранением в области шеи. Дверь в квартиру была заперта, лежащую на полу пострадашую обнаружили друзья, которые попали в квартиру через открытую дверь балкона и вызвали на место происшествия экстренные службы", — сообщает прокуратура области.

Девушка скончалась в машине скорой помощи. Подозреваемый задержан, в ближайшее время ему изберут меру пресечения. По данным SHOT, молодой человек ранее не был судим, официально нигде не работал. Дело возбуждено по статье "Убийство".