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11 марта, 12:08
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В Подмосковье парень зарезал 16-летнюю бывшую прямо у неё дома

<p>В Подмосковье молодой человек зарезал свою бывшую. Фото © t.me / <a href="https://t.me/shot_shot/49114" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

В Подмосковье молодой человек зарезал свою бывшую. Фото © t.me / SHOT

В Подольске 18-летний молодой человек перерезал горло 16-летней экс-возлюбленной во время конфликта у неё в квартире, после чего попытался скрыться. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

"10 марта 2023 года в квартире, расположенной в городе Подольске, обнаружена 16-летняя девушка с ножевым ранением в области шеи. Дверь в квартиру была заперта, лежащую на полу пострадашую обнаружили друзья, которые попали в квартиру через открытую дверь балкона и вызвали на место происшествия экстренные службы", — сообщает прокуратура области.

Девушка скончалась в машине скорой помощи. Подозреваемый задержан, в ближайшее время ему изберут меру пресечения. По данным SHOT, молодой человек ранее не был судим, официально нигде не работал. Дело возбуждено по статье "Убийство".

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Ранее Лайф писал, что ревнивец из Башкирии зарезал бывшую и её нового парня, а после устроил смертельное ДТП. Преступник задержан.

Татьяна Миссуми
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