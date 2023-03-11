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11 марта, 10:16

44-летняя актриса и модель Дениз Руссо найдена мёртвой в квартире друга

44-летняя звезда реалити-шоу X-Life Дениз Руссо найдена мёртвой в квартире друга в Сан-Диего

<p>Дениз Руссо. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dnice78</p>

Дениз Руссо. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dnice78

44-летняя звезда реалити-шоу X-Life Дениз Руссо найдена мёртвой в квартире друга. Точная причина смерти актрисы не установлена, однако, по данным TMZ, рядом с ней были найдены "принадлежности для наркотиков".

Её тело было найдено на полу в доме друга в Сан-Диего. Прибывшие на место трагедии медики попытались реанимировать звезду, но безуспешно. Её подруга и бывшая коллега по съёмкам Сьюзи Стенберг рассказала, что Дениз в последнее время переживала не лучший период в своей жизни: она была бездомной и жила в своей машине. Полиция Сан-Диего проводит расследование.

Дениз снялась в реалити-шоу X-Life, которое рассказывало о жизни спортсменов-экстремалов и их партнёров, в 2011 году. Тогда она находилась в отношениях с профессиональным скейтбордистом Пьером-Люком Ганьоном, но позже они расстались. У пары есть общий сын.

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Оксана Попова
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