44-летняя актриса и модель Дениз Руссо найдена мёртвой в квартире друга

44-летняя звезда реалити-шоу X-Life Дениз Руссо найдена мёртвой в квартире друга. Точная причина смерти актрисы не установлена, однако, по данным TMZ, рядом с ней были найдены "принадлежности для наркотиков".

Её тело было найдено на полу в доме друга в Сан-Диего. Прибывшие на место трагедии медики попытались реанимировать звезду, но безуспешно. Её подруга и бывшая коллега по съёмкам Сьюзи Стенберг рассказала, что Дениз в последнее время переживала не лучший период в своей жизни: она была бездомной и жила в своей машине. Полиция Сан-Диего проводит расследование.

Дениз снялась в реалити-шоу X-Life, которое рассказывало о жизни спортсменов-экстремалов и их партнёров, в 2011 году. Тогда она находилась в отношениях с профессиональным скейтбордистом Пьером-Люком Ганьоном, но позже они расстались. У пары есть общий сын.