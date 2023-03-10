Умерла актриса Ольга Катаева, известная по фильму "Тревожное воскресенье"

9 марта в Иерусалиме на 69-м году жизни скончалась актриса Ольга Катаева. Об этом сообщает портал "Взгляд-инфо" со ссылкой на друзей и коллег артистки. Конкретная причина смерти не называется, однако известно, что Катаева длительное время болела.

Ольга Катаева (в девичестве Борухова) родилась 9 сентября 1954 года в Борисоглебске Воронежской области. Окончила театральную студию при Саратовском театре юного зрителя и служила в нём с 1978 года. В 1986–1992 годах актриса играла на сцене Саратовского академического драматического театра имени Карла Маркса. С 1992 Катаева работала педагогом театрального факультета Саратовской консерватории в мастерской народного артиста России Александра Галко, а позже служила в Академии театральных художеств (АТХ). В 1995-м артистка вместе с мужем Борисом Боруховым переехала в Иерусалим, где играла в театрах "Ноев ковчег", "Паргод", "Микро", "Цилиндр" и "Тарантас".

Самая известная роль Катаевой в кино — сержант Кира Крылова в фильме-катастрофе "Тревожное воскресенье" (1983). В 2011-м она появилась в российском сериале "Москва. Три вокзала".